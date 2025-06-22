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    牛雞全台最多！畜牧轉型拚永續 王惠美丹麥取經

    彰化縣府組隊赴丹麥參訪，實地走訪當地農業專業教育機構Dalum農業產業學院，學習智慧畜牧與綠色農業發展經驗。（縣府提供）

    彰化縣府組隊赴丹麥參訪，實地走訪當地農業專業教育機構Dalum農業產業學院，學習智慧畜牧與綠色農業發展經驗。（縣府提供）

    2025/06/22 10:45

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是農業大縣，牛、雞飼養量居全國之冠，畜牧場在面對淨零轉型與環境永續的壓力下，必須走向智慧化與低碳化經營。為協助業者轉型，縣長王惠美率團參訪丹麥達爾姆農業產業學院（Dalum Academy of Agricultural Business）與Ulvsbjerggaard牧場，實地取經綠色農業、精準畜牧與資源循環管理的做法，盼將先進經驗導入彰化在地發展。

    王惠美表示，彰化縣牛、雞飼養量全台最多，豬隻數量也居前三，縣府正推動畜牧現代化與環境治理，並規劃設置「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，未來將持續透過國際交流，強化氣候韌性治理與農業永續發展。

    此次參訪的Dalum學院創立於1886年，為丹麥重要農業專業教育機構，擅長結合智慧監控、數據管理與再生能源應用，協助農牧產業提升效率並降低碳排。該校國際部主管Poulsen教授指出，丹麥僅2%人口從農，卻能透過自動化與制度化管理創造80%農畜產品外銷成果，是高人力成本國家的典範。

    考察團也參觀了位於學院附近的Ulvsbjerggaard牧場，場內飼養320頭澤西牛，自行耕作250公頃草料農地，並導入機器人擠奶、太陽能系統與責任管理制度，成功減少33%碳排放，同時提升乳品產量與品質。

    王惠美強調，氣候變遷衝擊農業生產已是國際共識，彰化未來將以「智慧化、低碳化、制度化」為主軸，持續落實循環農業與友善環境政策，打造產業轉型與淨零永續並進的新農業路徑。

    彰化考察團參訪Ulvsbjerggaard牧場，了解丹麥澤西牛飼養管理、糞肥資源再利用及牧場環境永續設施，由牧場主人親自接待講解。（縣府提供）

    彰化考察團參訪Ulvsbjerggaard牧場，了解丹麥澤西牛飼養管理、糞肥資源再利用及牧場環境永續設施，由牧場主人親自接待講解。（縣府提供）

    Ulvsbjerggaard牧場人員向來自彰化的考察團成員介紹飼料來源與品質控制方式，感受當地飼養技術的環節。（縣府提供）

    Ulvsbjerggaard牧場人員向來自彰化的考察團成員介紹飼料來源與品質控制方式，感受當地飼養技術的環節。（縣府提供）

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