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    未來10天各地炎熱午後偶雨 關島北方有擾動

    未來10天內天氣變化不大，各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

    未來10天內天氣變化不大，各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

    2025/06/22 09:57

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晨（22日）各地區平地的最低氣溫約在23、24度之間，未來10天內天氣變化不大，各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地可能；關島附近有熱帶擾動發展，預估往日本方向機率高。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週三（25日）各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。今日各地區氣溫為：北部24至36度、中部23至36度、南部24至37度、東部23至35度。

    最新模式模擬顯示，週四至下週二（6月26至7月1日）各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，影響範圍擴大。

    目前關島北方海面的熱帶擾動逐漸發展，其路徑為向日本逼近，未來關島附近可能另有熱帶擾動發，但離台灣還很遠，故10天內應不致有颱風擾台。

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