為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大梨山地區繡球花開！ 花期預計可持續至7月底

    武陵農場露營區草原旁步道的繡球花綿延500公尺長，美不勝收。（記者歐素美攝）

    武陵農場露營區草原旁步道的繡球花綿延500公尺長，美不勝收。（記者歐素美攝）

    2025/06/22 09:39

    〔記者歐素美／台中報導〕目前正值繡球花季，台中市大梨山地區繡球花開，預計花期可持續至7月底！梨山地區，包括武陵農場、福壽山農場、梨山遊客中心等都可見繡球花的蹤跡，尤以武陵農場為最大宗，露營區草原旁步道的繡球花綿延500公尺長，美不勝收。

    上山避暑賞繡球花正是時候！武陵農場繡球花在今年6月上旬陸續開花，上萬朵繡球花目前正盛開，預計花期可至7月底。武陵農場繡球花主要觀賞區，位於露營區草原旁步道，繡球花綿延約500公尺長的花牆，美不勝收，成為遊客拍照打卡的景點，此外，武陵賓館後方的楓林木屋旁、醒獅園、場部行政中心的花坊及武陵富野渡假村附近，繡球花也滿開，炎炎夏日，上山賞花避暑，是最好的好選擇。

    武陵農場表示，繡球花會因環境土質的酸鹼度而產生藍色、紫色、紅色或粉紅等顏色變化，土壤的酸鹼度，對繡球的花色影響非常明顯，是相當奇妙的植物生態。

    武陵農場獨特的高山氣候環境，日夜溫差高達約15度，陽光燦爛及土壤特性正適合養育繡球花，漸漸成為武陵農場一大特色，農場的繡球花外型比其他地區的花型更壯大碩麗，花球直徑約可比人頭更大，非常顯眼，而且色彩粉嫩、層次豐富，增添風采。

    除了武陵農場，福壽山農場也種植許多繡球花，還有梨山遊客中心前等，而且各處繡球花顏色大不同，福壽山農場及梨山遊客中心幾乎以粉紅色為主，偶爾也摻雜藍紫色等繡球花。

    繡球花會因環境土質的酸鹼度而產生藍色、紫色、紅色或粉紅等顏色變化。（記者歐素美攝）

    繡球花會因環境土質的酸鹼度而產生藍色、紫色、紅色或粉紅等顏色變化。（記者歐素美攝）

    武陵富野渡假村前的繡球花則呈粉紅色。（記者歐素美攝）

    武陵富野渡假村前的繡球花則呈粉紅色。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播