大梨山地區繡球花開！ 花期預計可持續至7月底

武陵農場露營區草原旁步道的繡球花綿延500公尺長，美不勝收。（記者歐素美攝）

2025/06/22 09:39

〔記者歐素美／台中報導〕目前正值繡球花季，台中市大梨山地區繡球花開，預計花期可持續至7月底！梨山地區，包括武陵農場、福壽山農場、梨山遊客中心等都可見繡球花的蹤跡，尤以武陵農場為最大宗，露營區草原旁步道的繡球花綿延500公尺長，美不勝收。

上山避暑賞繡球花正是時候！武陵農場繡球花在今年6月上旬陸續開花，上萬朵繡球花目前正盛開，預計花期可至7月底。武陵農場繡球花主要觀賞區，位於露營區草原旁步道，繡球花綿延約500公尺長的花牆，美不勝收，成為遊客拍照打卡的景點，此外，武陵賓館後方的楓林木屋旁、醒獅園、場部行政中心的花坊及武陵富野渡假村附近，繡球花也滿開，炎炎夏日，上山賞花避暑，是最好的好選擇。

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武陵農場表示，繡球花會因環境土質的酸鹼度而產生藍色、紫色、紅色或粉紅等顏色變化，土壤的酸鹼度，對繡球的花色影響非常明顯，是相當奇妙的植物生態。

武陵農場獨特的高山氣候環境，日夜溫差高達約15度，陽光燦爛及土壤特性正適合養育繡球花，漸漸成為武陵農場一大特色，農場的繡球花外型比其他地區的花型更壯大碩麗，花球直徑約可比人頭更大，非常顯眼，而且色彩粉嫩、層次豐富，增添風采。

除了武陵農場，福壽山農場也種植許多繡球花，還有梨山遊客中心前等，而且各處繡球花顏色大不同，福壽山農場及梨山遊客中心幾乎以粉紅色為主，偶爾也摻雜藍紫色等繡球花。

繡球花會因環境土質的酸鹼度而產生藍色、紫色、紅色或粉紅等顏色變化。（記者歐素美攝）

武陵富野渡假村前的繡球花則呈粉紅色。（記者歐素美攝）

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