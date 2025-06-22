高雄清疏雙成長！側溝清疏量增1.8倍、雨水下水道+區排清疏量增124％

水利局加強區域排水清疏。（記者陳文嬋攝）

2025/06/22 10:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市加強防汛，環保局、水利局持續清疏道路側溝及雨水下水道、區域排水，已完成道路側溝清疏2882公里共18546公噸，清疏量比去年同期成長1.8倍；雨水下水道與區域排水清疏達148.4公里，清疏量比去年增幅124%，高達21萬立方公尺，提升城市防災韌性，確保民眾居住安全。

環保局今年提早啟動道路側溝清疏作業，全面盤點前一年度清疏成效與遺留問題，並針對易積淹水區域、主要道路及人潮密集區域，進行優先清理及重點巡檢，有效提升排水效能，並訂定清疏目標值4631公里、27345公噸，均較去年增加1.5倍，加強防汛力度。

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環保局統計，今年道路側溝、洩水孔已完成清疏長度2882公里，目標達成率62.2%；清疏重量18546公噸，達成率67.8%，比去年同期各增加1.5倍、1.8倍，因此日前雖有豪大雨發生，但部份積淹水狀況均能快速解除。

環保局也導入高雄市道路側溝清疏資訊平台，即時掌握各區清疏進度與現場狀況，針對前次豪雨發生積淹水之處，安排回復性清疏並定期監控，避免堵塞重演，下半年將進行平台更新，優化網站速度、擴大查詢功能，讓民眾更即時掌握清疏狀況。

水利局也加強雨水下水道、中小排水、區域排水進行排水清疏作業，清疏長度達148.4公里，較去年同期成長31.6%；清疏量更從93603立方公尺躍升至210063立方公尺，增幅高達124%，提升排水效率與通洪能力，是提升城市防災韌性重要基礎工作，將持續監控高風險區域排水等，依據天候變化與實際需求滾動調整清疏規劃，確保民眾生命財產安全。

環保局也提醒民眾，水溝蓋上堆放雜物或盆栽會妨礙清疏與排水作業，請民眾切勿占用排水設施，如發現水溝阻塞情形，可通報各區清潔隊或撥打1999，環保局將儘速處理；另4米以下公共巷水溝依法請民眾清理，民眾清出廢污泥可通知清潔隊前往協助清運。

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