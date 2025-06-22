台南山上水道、左鎮化石、南瀛天文3館首度聯手迎暑假

台南山上水道博物館、左鎮化石園區和南瀛天文館首度聯手迎暑假。（台南山上水道博物館提供）

2025/06/22 09:06

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假倒數，台南山上花園水道博物館和台南左鎮化石園區、南瀛天文館第一次聯手，推出7種版本的暑假一日遊路線，帶家長和小朋友們穿梭古今、上樹梢下地層、進遠古出宇宙。

台南山上花園水道博物館的前身是「台南水道」，開啟供應大台南自來水，今年是第102年，保留完整日治時期淨水輸送系統，生態、文史資源豐富，因保存完善，建築結構、機械設備獨特，是國內唯一水道設施國定古蹟。

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台南山上花園水道博物館推出攀樹體驗、採蜂體驗、植栽手作體驗，以及導覽解說；台南左鎮化石園區則推出化石清修，以及導覽解說；南瀛天文館推出星相劇場，以及導覽、團康遊戲、桌遊，不同菜單組合出7個主題套餐、不同費用，可以自由挑選搭配。

三館說明，一律採電話報名，南瀛天文館 06-5761076，僅限團體報名，20人以上、45人以下，一天只接待一團，更多詳細資訊可於三館粉絲專頁、官網查詢，歡迎大小朋友在今年夏天來個不一樣的探索之旅。

台南山上水道博物館、左鎮化石園區和南瀛天文館首度聯手迎暑假。（台南山上水道博物館提供）

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