進度加快！「LaLaport高雄」蓋到4層 富邦凹子底案蓋到28層

位於鳳山的三井「LaLaport高雄」，目前結構已經蓋到4層，預估今年底前，就能完成全部6層結構。（圖擷自臉書高雄好過日）

2025/06/22 08:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄兩大指標性百貨商場進度加快，位於鳳山的三井「LaLaport高雄」，目前結構已經蓋到4層，預估今年底前，就能完成全部6層結構，力拚明年2026年第三季開幕；另一眾所矚目的富邦凹子底開發案，也快速「長高」中，商辦棟部分鋼構已經蓋到28層。

「LaLaport高雄」設點位置為衛武營國家藝術文化中心對面4.3公頃基地，斥資約100億元，共興建地上6層、地下1層，總樓地板面積約6萬2000坪、店舖面積約2萬1000坪的LaLaport購物商場，和南港的三井LaLaport面積相當。

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「LaLaport高雄」目前工程順利，從外觀來看，目前結構已經蓋到4層，預估今年底前，就能完成全部6層結構。

臉書社團「高雄好過日」認為，較可惜的是，捷運鳳山西站並沒有直接和lalaport聯通，而商場本身龐大的停車場設置，將對附近交通產生一定衝擊；另外還有一個黃線聯通的計畫，只是就算能完成從捷運衛武營站通往lalaport前方的通道，能否直接聯進商場還是不明，希望市府各局處真的能把大眾運輸導向發展放在第一位，努力解決這些技術上做得到的議題。

另一處位於高雄鼓山區博愛、大順路口的富邦「捷運凹子底站旁商業區開發案」，於2022年3月開工，將建造地上47層、最高塔樓近240米的複合型商辦大樓，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館等設施，目前漢神百貨三館、南仁湖開設的高雄海洋館、柏文旗下的運動娛樂事業都確定將進駐。

該工程於2023年6月，改由韓商三星物產營造台灣分公司及宏昇營造接手後，全面趕工，夜間仍燈火通明。目前樓高47層的商辦棟部分，鋼構已蓋到到28層，從博愛路上看過去，猶如一座龐然大物。

高市財政局表示，富邦凹子底案設定明年2026年底取得使用執照，因該案為70年地上權，業者也希望儘早開張；根據進駐的漢神三館規劃，預計2027年開幕。

富邦凹子底案已蓋到28層，夜間仍燈火通明。（記者葛祐豪攝）

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