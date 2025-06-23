為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    LTN投票箱》萬全準備還是杞人憂天 你認為需要準備避難包嗎？

    LTN投票箱》萬全準備還是杞人憂天，你認為需要準備避難包嗎？（本報合成圖片）

    LTN投票箱》萬全準備還是杞人憂天，你認為需要準備避難包嗎？（本報合成圖片）

    2025/06/23 11:00

    黃敦硯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣位處地震帶，每逢發生規模較大地震，民眾是否要在家中放置避難包的話題，就會被提起。日前美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）在臉書發布一則「避難包開箱」貼文，呼籲大家平時準備好避難包，由於正好是國際與兩岸局勢緊張之際，不免讓網友有諸多聯想，卻也引起民眾對準備避難包的重視。

    請問，你認為家裡需要備妥避難包嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

    新聞連結：
    ※「你竟敢背叛我！」 日本白貓洗澡「超哀怨神情」爆紅
    ※助孕生176子女！美國「捐精王」宣布退休自嘲：比馬斯克還富有
    ※健康網》防災包放保險套不只性健康 6大功能一次看
    ※自尋死路？美國母雞迷路走到「雞翅餐廳」門口 動保組織即刻救援

    看更多投票結果：
    LTN投票箱》暑假旅遊旺季來了 你準備衝一波嗎？
    LTN投票箱》好想安心吃 該優先納管的NG餐飲衛生問題是？

    LTN投票箱》萬全準備還是杞人憂天，你認為需要準備避難包嗎？（資料照）

    LTN投票箱》萬全準備還是杞人憂天，你認為需要準備避難包嗎？（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播