LTN投票箱》萬全準備還是杞人憂天，你認為需要準備避難包嗎？（本報合成圖片）

2025/06/23 11:00

黃敦硯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣位處地震帶，每逢發生規模較大地震，民眾是否要在家中放置避難包的話題，就會被提起。日前美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）在臉書發布一則「避難包開箱」貼文，呼籲大家平時準備好避難包，由於正好是國際與兩岸局勢緊張之際，不免讓網友有諸多聯想，卻也引起民眾對準備避難包的重視。

請問，你認為家裡需要備妥避難包嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

請繼續往下閱讀...

新聞連結：

※「你竟敢背叛我！」 日本白貓洗澡「超哀怨神情」爆紅

※助孕生176子女！美國「捐精王」宣布退休自嘲：比馬斯克還富有

※健康網》防災包放保險套不只性健康 6大功能一次看

※自尋死路？美國母雞迷路走到「雞翅餐廳」門口 動保組織即刻救援

看更多投票結果：

LTN投票箱》暑假旅遊旺季來了 你準備衝一波嗎？

LTN投票箱》好想安心吃 該優先納管的NG餐飲衛生問題是？

LTN投票箱》萬全準備還是杞人憂天，你認為需要準備避難包嗎？（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法