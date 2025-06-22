彰化清晨遙望玉山主峰 網：以為身在花蓮

清晨時分拍出稻田與玉山主峰同框美景。（潘姓民眾提供）

2025/06/22 07:09

〔記者湯世名／彰化報導〕連日來中部地區空氣清新，視野相當好，有不少民眾從彰化秀水、花壇、大村拍到6、70公里遠的玉山主峰，紛紛把自己拍攝的玉山美照拿出來分享，其中潘姓縣民清晨不到6點特地起了大早，從東彰北路拍到，在這也是近來玉山主峰首度在清晨「露臉」，引發網友討論，還有網友直呼與稻田同框「絕美，令人以為置身花蓮」。

潘姓縣民說，最近大家都在PO從中部地區拍到玉山主峰的畫面，但卻很少有在清晨時分拍攝的，因此他特地在20日起了大早，清晨五點多就來到甫通車不久的東彰北路花壇段，遠望山脈，果真發現有一處特別隆起尖銳的山峰，確定就是玉山主峰，讓他高興地拍下這難得的美景。

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這樣的清晨，有公路、稻田與玉山主峰同框的美景，讓網友都相當驚豔，紛紛留言表示真的很漂亮。有網友看到如此清晰的照片，讚嘆說這幾天彰化縣空氣品質不錯，幾乎每天都可以看到玉山主峰；還有人說，東彰道路通車以後，有不少單車族暢遊這條路線，未來要看玉山主峰輕而易舉。另有網友說，這張有稻田與玉山主峰同框的美景，拍出他完全不認識的花壇，讓人彷彿置身於花蓮。

清晨時分從東彰北路遠眺60公里遠的玉山主峰。（潘姓民眾提供）

清晨從東彰北路花壇段看玉山主峰，有網友驚呼彷彿置身花蓮。（潘姓民眾提供）

清晨時分，東彰北路花壇段與嶼山主峰同框。（潘姓民眾提供）

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