為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化清晨遙望玉山主峰 網：以為身在花蓮

    清晨時分拍出稻田與玉山主峰同框美景。（潘姓民眾提供）

    清晨時分拍出稻田與玉山主峰同框美景。（潘姓民眾提供）

    2025/06/22 07:09

    〔記者湯世名／彰化報導〕連日來中部地區空氣清新，視野相當好，有不少民眾從彰化秀水、花壇、大村拍到6、70公里遠的玉山主峰，紛紛把自己拍攝的玉山美照拿出來分享，其中潘姓縣民清晨不到6點特地起了大早，從東彰北路拍到，在這也是近來玉山主峰首度在清晨「露臉」，引發網友討論，還有網友直呼與稻田同框「絕美，令人以為置身花蓮」。

    潘姓縣民說，最近大家都在PO從中部地區拍到玉山主峰的畫面，但卻很少有在清晨時分拍攝的，因此他特地在20日起了大早，清晨五點多就來到甫通車不久的東彰北路花壇段，遠望山脈，果真發現有一處特別隆起尖銳的山峰，確定就是玉山主峰，讓他高興地拍下這難得的美景。

    這樣的清晨，有公路、稻田與玉山主峰同框的美景，讓網友都相當驚豔，紛紛留言表示真的很漂亮。有網友看到如此清晰的照片，讚嘆說這幾天彰化縣空氣品質不錯，幾乎每天都可以看到玉山主峰；還有人說，東彰道路通車以後，有不少單車族暢遊這條路線，未來要看玉山主峰輕而易舉。另有網友說，這張有稻田與玉山主峰同框的美景，拍出他完全不認識的花壇，讓人彷彿置身於花蓮。

    清晨時分從東彰北路遠眺60公里遠的玉山主峰。（潘姓民眾提供）

    清晨時分從東彰北路遠眺60公里遠的玉山主峰。（潘姓民眾提供）

    清晨從東彰北路花壇段看玉山主峰，有網友驚呼彷彿置身花蓮。（潘姓民眾提供）

    清晨從東彰北路花壇段看玉山主峰，有網友驚呼彷彿置身花蓮。（潘姓民眾提供）

    清晨時分，東彰北路花壇段與嶼山主峰同框。（潘姓民眾提供）

    清晨時分，東彰北路花壇段與嶼山主峰同框。（潘姓民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播