06/22各報重點新聞一覽

2025/06/22 07:36

賴清德總統今日啟動「團結國家十講」，希望直面台灣聲音，傾聽國人想法，最大化團結國家。（資料照）

自由時報

賴清德總統將從今日啟動「團結國家十講」，針對不同主題說明國家面臨的挑戰及政府因應政策。總統府昨天表示，這十場演講訴求「團結國家，從此刻做」，希望直面台灣聲音，傾聽國人想法，最大化團結國家。

詳見團結國家 賴總統全台十講 今第一講 「國家」為主軸。

以伊戰火進入第二週，歐洲國家和伊朗廿日在日內瓦舉行的四小時會談並未取得突破，伊朗外長阿拉奇表示，只要以色列繼續侵略，伊朗就無意和美國談判。以軍廿一日對伊朗全境展開大規模空襲，擊斃三名伊軍指揮官。以國外交部長薩爾表示，伊朗擁有核武的可能性已因以軍攻擊延後至少兩到三年。

詳見以伊戰火進第2週 外交談判無突破 川普直言：伊朗想與我們對話。

以伊戰火進入第二週，圖為伊朗發射的飛彈在以色列特拉維夫上空被攔截。（路透）

「假檢警」詐騙集團涉嫌盜用台中地檢署檢察長張介欽頭像，讓一名林姓男子誤以為詐團假檢是真的檢察官，進而相信自己的個資確遭盜用，最後存款、股票與不動產等總值約三千萬元的身家全被榨乾，詐團見他已無價值，要求他刪除雙方LINE對話紀錄後，自行前往台中市警察局的派出所辦理結案，林男也聽命前往，直到進警所後才驚覺受害，警方已受理報案展開偵辦。

詳見盜檢察長頭像 詐退休男3千萬。

一名退休林姓男子遭「假檢警」詐團榨乾3千萬元身家。（刑事局提供）

聯合報

大罷免七月廿六日投票，藍營昨舉辦反惡罷大造勢，台中市長盧秀燕登高一呼，強調「官逼民反」，民進黨鬥在野黨、鬥地方政府、鬥租屋族，呼籲民眾一定要出來投不同意票；賴清德總統今天將「大登場」，赴各地社團展開「團結國家十講」。藍綠別苗頭，大罷免肉搏戰正式開打。

詳見藍營反惡罷大造勢 盧秀燕轟「官逼民反」。

以色列與伊朗開戰已進入第十天。美國總統川普廿日直言，以色列正占上風，很難叫他們停手。以色列時報廿一日引述航班追蹤資料數據報導，兩架美軍B-2匿蹤戰略轟炸機從美國本土的密蘇里州懷特曼空軍基地起飛，飛往美國屬地關島的軍事基地。而若想摧毀伊朗地下深處的核設施，將有賴B-2搭載的一萬多公斤巨型鑽地彈。

詳見以再轟伊朗伊斯法罕核設施 美福特號航艦打擊群將赴歐洲。

中國時報

總統府21日上午舉行「團結國家十講」記者會，宣布賴清德總統將應民間團體邀約，展開全台巡迴10場系列演講，今晚為首場，演說主軸為「國家」。賴清德總統也透過臉書表示，希望以最直接的方式，主動向國人說明，台灣此刻正面臨哪些挑戰？政府做了哪些努力？民進黨發言人吳崢表示，既然藍白不願聽國安簡報，就讓總統直接和全民報告。

詳見訴諸全民 賴總統今起團結十講。

全台機動車輛5月底登記逾2335.7萬輛，正式超越人口總數。交通部分析，民眾、公司或機關可同時登記多輛，普遍1人多車，導致車輛成長速度高於人口增長。對於台灣已成為「車比人多」的車輛之島，學者認為，公共運輸發展與道安改善恐面臨考驗。民團則建議，縣市政府應針對私人運具轉移比例訂立目標。

詳見汽機車登記比人口多 台灣成車輛之島。

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