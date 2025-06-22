熱！各地高溫上看36度 外出慎防「過量級」紫外線
今日各地高溫約31至36度，大台北地區及彰化、雲林及南高屏近山區處有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強。（資料照）
黃邦平／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（22日）太平洋高壓偏強，台灣附近風向為西南風，各地大多為多雲到晴，清晨至上午由於海陸風輻合，中南部地區有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
氣溫方面，各地高溫約31至36度，大台北地區及彰化、雲林及南高屏近山區處有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，請民眾注意防曬並多補充水分，各地低溫約25至27度。
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今日紫外線指數預報方面，宜蘭縣、台東縣、屏東縣、台南市、澎湖縣、金門縣、連江縣均達到「危險級」，其餘縣市均為「過量級」。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。
週一（23日）環境風場為西南風，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區有零星短暫陣雨，各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
週二（24日）至週三（25日）環境風場轉為偏南風，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區有零星降雨，各地大多為多雲到晴，午後各地山區及大台北、中南部地區有局部短暫雷陣雨。週一至週三西半部25至35度，東半部26至33度。
週四（26日）水氣增加，環境風場為偏南風至西南風，迎風面的南部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區雲量稍增，午後有局部短暫雷陣雨。
溫度:
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|27 ~ 36
|27 ~ 34
|28 ~ 33
|26 ~ 31
今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）
今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）
今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）