明天還有！屏東「黑鮪魚季經典之夜」人潮爆棚

「黑鮪魚季經典之夜」吸引滿滿人潮。（屏縣府提供）

2025/06/21 23:40

2025屏東黑鮪魚文化觀光季21日晚間於東港東隆宮前廣場舉辦「黑鮪魚季經典之夜」，縣長周春米到場與鄉親們一同欣賞趙詠華、南方二重唱、陳艾湄及周子寒等實力派歌手帶來的經典旋律，更首度邀請「最美麗歐巴桑」陳美鳳演出，吸引滿滿粉絲到場，現場氣氛high到最高點。

今天的「經典之夜」由趙詠華揭開序幕，慈善天使周子寒、南方二重唱、玉女教主陳艾湄接續登台，帶來一首首懷舊好歌，勾起民眾青春回憶，現場充滿著溫馨與感動，而最受矚目的壓軸，則是首次來屏東公開演出的陳美鳳，為了此次演出，她在妝髮與服裝上別出心裁，從〈愛你在心口難開〉到多首經典金曲，台下掌聲與尖叫聲不斷，民眾直呼「太值得了！」

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縣長周春米表示，經典之夜是整個屏東黑鮪魚文化觀光季的壓軸演出，歌手所帶來的曲目更是首首經典，她說，黑鮪魚文化觀光季已舉辦長達25年，是全台最長壽的文化觀光活動，結合東港特有的捕魚產業、觀光與東隆宮宗教文化，打造出獨一無二的觀光文化盛事，邀請鄉親除了品嚐黑鮪魚，目前正值芒果盛產期，歡迎大家來到一年四季都很好玩的屏東。

縣府傳播暨國際事務處表示，感謝台灣啤酒的贊助讓縣府能邀請多位實力派歌手，明天還有第2天，讓在地民眾享受最棒的經典好歌，黑鮪魚文化觀光季還有15天，期間限定「鮪魚造型冰棒」及紀念品「潮鮮袋」以及在地店家的優惠活動，民眾前來東港享用在地海鮮的同時，也歡迎至店家體驗、選購，更多活動及交通資訊可至黑鮪季活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptcf）或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。

陳美鳳壓軸登場。（屏縣府提供）

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