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    週日全台赤炎炎！大台北、東北部、山區防午後雷雨

    週日白天全台大多晴朗炎熱，早晚仍需留意局部短暫雨，出門記得攜帶雨具與備水。（資料照）

    週日白天全台大多晴朗炎熱，早晚仍需留意局部短暫雨，出門記得攜帶雨具與備水。（資料照）

    2025/06/21 22:40

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，明（22）日週日全台大多為多雲到晴的好天氣，不過中南部清晨仍有零星短暫陣雨，午後山區、大台北與東北部則可能出現局部雷陣雨。白天炎熱、紫外線偏強，外出記得防曬補水。

    降雨方面，週日受到太平洋高壓偏強及西南風影響，各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，外出建議攜帶雨具備用。

    氣溫方面，週日各地高溫普遍落在31至36度之間，大台北、彰化、雲林及南高屏近山區更可能出現超過36度的高溫。中午紫外線指數偏強，建議民眾適時補水、做好防曬；各地低溫約25至27度，離島方面，澎湖27至32度、金門27至32度、馬祖26至31度。

    天氣風險公司指出，下週一到週五台灣持續位於太平洋高壓外圍，整體天氣型態變化不大，午後熱對流發展旺盛，各地山區及平地仍有局部雷陣雨機會，提醒計畫外出或前往山區的民眾，務必留意午後天氣突變。

    紫外線方面，週日宜蘭縣、台南市、台東縣、屏東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「危險級」，其餘各地皆為「過量級」。

    空品方面，根據環境部預報，週日風場為西南風，北部地區位於下風處，污染物較易累積，午後因光化作用影響，臭氧濃度可能上升。各地空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區則為「普通」等級。

    週日各地高溫落在31至36度，大台北與中南部近山區局部恐超過36度。（擷取自中央氣象署網站）

    週日各地高溫落在31至36度，大台北與中南部近山區局部恐超過36度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週日全台各縣市均為「過量級」到「危險級」，戶外活動需注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週日全台各縣市均為「過量級」到「危險級」，戶外活動需注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週日西南風影響下，北部為「普通」等級，其他地區多為「良好」，午後臭氧濃度稍升高。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週日西南風影響下，北部為「普通」等級，其他地區多為「良好」，午後臭氧濃度稍升高。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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