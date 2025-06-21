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    台中錢櫃對面藏古蹟？鐵皮屋拆除驚見「神祕建築」 疑似佛寺

    網友PO出圖文，台中市中區錢櫃對面巷子，「在鐵皮屋拆除後竟藏一棟造型奇特的老建築物」，建物外觀疑為佛寺。（翻攝自臉書）

    網友PO出圖文，台中市中區錢櫃對面巷子，「在鐵皮屋拆除後竟藏一棟造型奇特的老建築物」，建物外觀疑為佛寺。（翻攝自臉書）

    2025/06/21 22:29

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕拆除鐵皮屋竟出現疑似古老佛寺建築！有網友在臉書PO出圖文說，台中市中區錢櫃對面巷子「在鐵皮屋拆除後竟藏一棟造型奇特的老建築物」，疑為佛寺；另有網友以地圖比對，懷疑是日治時代的「護國山台中寺」。議員王立任等人看到發文，通報文化資產處，清查過去有無列冊資料，將於明天（22日）勘查。

    網友指出，中區錢櫃對面巷子鐵皮屋拆除後，裡面竟有一座老建築，外觀疑似為佛寺，刻有「卍」的標誌，為佛教標示。有網友以古地圖比對，認為可能是日治時期位於台中榮町的佛教寺院設施，主祀釋迦牟尼佛，興建於1903年，之後陸續擴建，戰後改為它用，約在1980年代被拆除。

    也網友猜測是派出所、清真寺等，直喊「別拆啊」、「古蹟嗎？」議員王立任、黃守達通報文化局及文資處。

    文資處長李智富說，初步從網友PO出照片看來可能是佛教建物之一，但要實地勘察才能確認，不過如果以網友所稱台中寺，但台中寺已經不在了。

    老建築上有「卍」標誌。（翻攝自臉書）

    老建築上有「卍」標誌。（翻攝自臉書）

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