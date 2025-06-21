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    你的、我的、我們的！ 姊弟戀手牽手超度5嬰靈 小鮮肉全買單

    受今年農曆閏6月影響，鹿港地藏王廟今年中元普度法會已有6000多人報名。（資料照）

    受今年農曆閏6月影響，鹿港地藏王廟今年中元普度法會已有6000多人報名。（資料照）

    2025/06/21 22:19

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕不受今年農曆閏6月影響，彰化縣鹿港地藏王廟今年中元普度法會已有6000多人報名，其中還是以嬰靈居多。其中有一對相差7歲的姊弟戀手牽手一起來，總計超度5個嬰靈，但要分成3張單子寫，其中辣姐與前男友3個，小鮮肉與前女友1個，兩人相戀後也有1個。

    鹿港地藏王廟總幹事林慧娟說，這對男帥女美的姊弟戀來報名要超度嬰靈，兩人非常坦蕩，直接一起來登記，但有要求要分成3張單子。原來辣姐姊之前跟別的男友就拿掉了3個，小帥哥跟別的女友則是拿掉1個。

    而最後1張單子則是寫上辣姐與小帥哥的名字，原來兩人在一起後，也還是選擇拿掉1個。這對情侶對廟方說，有朝著結婚的方向前進，但現在沒有生孩子的打算，最後超度這5個嬰靈的費用，通通都由小鮮肉買單。

    林慧娟強調，時代真的改變了，7年前有夫妻抱著小孩來超度嬰靈，則是男、女雙方各自入廟，來寫自己與前任的嬰靈，去年就是情侶一起來，女友與前男友的嬰靈，則由現任男友大方付錢。今年更是進化，姊弟戀直接明白說出要超度嬰靈，也就是「你的、我的、還有我們的」。

    林慧娟表示，每次受理超度嬰靈都會苦口婆心相勸，要做好防護措施，今年就有位短褲美女來超度，去年超度7個，今年還加了1個，變成了8個，當她相勸說「要好好愛自己」，美女淡淡的說「就環境不允許」。

    還有女兒陪著父親前來超度嬰靈，原來是父親身體不好，跑去問宮廟師父說是「後面跟了4個」，70歲老父親才坦承有此事，女兒馬上幫父親報名超度嬰靈。

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