鋼承板掉落！台中新光三越巨大震動嚇壞工人 技師：切割時應吊掛

台中新光三越今進行13樓整修工程，鋼承板拆除及小梁置換過程中有水泥塊和鋼承板掉落，為施工範圍內。（市府提供）

2025/06/21 21:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越2月13日發生嚴重氣爆釀5死、30多人輕重傷，目前進行全面外牆及內部修復作業。今天13樓拆除的鋼承板掉落，發出巨大震動及聲響，嚇壞其他施工人員PO文上網，以為又發生重大工安。對此，結構技師勘查現場表示，工程切除鋼承板連帶鋼筋、混凝土塊，直接掉落在12樓，積壓樓地板壓力，「太重會造成狀況！」都發局也要求新光三越局部停工，改善後才能復工。

新光三越工人今天發圖文PO出上樓層地面鋼板陷落、破出一個大洞，指「台中新光三越最後一天怪手要退場了，沒想到剛剛鐵板崩塌，所幸無人傷亡，為了生活，這樣危險的工作，我硬著頭皮也要完成，願主保佑能平安全身而退。」

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台中市結構工程技師工程常務監事林明勝，今天與市府都發局上樓勘查現場指出，建物發生氣爆時，造成13樓地板下方支撐的4支鋼小梁扭曲，這次重新整修，施工計畫預計把這4支拆掉。

林明勝說，這4支鋼小梁是支撐上面樓地板，以鋼承板當成模板，綁鋼筋及澆灌混凝土，現在要換鋼小梁，就要把上面的鋼承板綁綱筋與混凝土打除，把鋼承板一塊塊切割下來。

今天發生事件是工程人員將混擬土及鋼筋網拆得差不多，拆除鋼承板，並切割一塊塊長度約3米、寬1米的面積，切完後沒有支撐，直接從13樓掉到12樓地板，由於上面還有混凝土塊及鋼筋，造成巨大聲響及震動，引起非工程人員的誤解。

林明勝指出，拆除過程沒有大問題，但鋼承板掉落到12樓地板，造成巨大聲響及震動，造成其他人員的心理壓力，因此建議切割鋼承板切割過程，應用繩子吊起來，都切完後再吊到12樓。

「太重會造成狀況」

他提醒，13樓的鋼承板連帶混凝土塊及鋼筋網都拆卸下來後積壓到12樓，這是不好的，因為12樓沒計畫承受這些重量，因此要「拆多少，運多少」，不是直接堆積在12樓的樓板，增加重量造成12樓負擔，「太重會造成狀況，編寫計畫的人沒想到這個狀況，拆除過程積壓到12樓就不好。」

林明勝建議，這是是全國囑目案件，應加嚴管控施工，這些都是不必要造成的驚慌與聯想，工程單位也同意能做得更加嚴謹。

都發局營造施工科正工程司趙崇彣表示，施工中造成較大震動與聲響，引起樓板其他工程人員誤解有重大事件發生，而在施工拆除當下，樓板下方有安全維護及管制，無人經過，沒有造成傷亡，與技師現場會勘，以加嚴標準及較嚴態度檢查現場防護措施，因此要求局部停工，加強安全防護措施，進行全面加強自主檢查，待提出施工安全改善計畫後備查，才能再行復工。

對此，新光三越回應：針對都發局的指示，新光三越立即依相關規定再強化，務求修復工程安全進行，至於復業沒有具體時間表，目前正依法依規積極修復。

台中新光三越第13樓在氣爆時造成部份鋼小梁變形（箭頭處），樓板有部份破壞，21日進行樓板（鋼承板）及其小梁置換施工，切割鋼承板時連同上面混凝土塊及鋼筋網，掉落12樓地板，發出震動與巨響。（市府提供）

台中新光三越進行13樓地板（鋼承板）及其小梁置換施工，切割鋼承板後連同上面混凝土塊及鋼筋網，掉落12樓地板，發出震動與巨響。（市府提供）

台中新光三越氣爆後進行外牆及內部修復作業，卻傳出有工程鐵板崩塌破大洞。（翻攝自threads）

台中新光三越氣爆後內部修復，卻傳有工程鐵板崩塌破大洞，有人工PO文threads「願主保佑能平安全身而退」。（翻攝自threads）

林明勝技師建議切割鋼承板切割過程，應用繩子吊起來，都切完後再吊到12樓，要拆多少，運多少。（民眾提供）

都發局營造施工科正工程司趙崇彣表示，待提出施工安全改善計畫後備查，才能再行復工。（記者蔡淑媛攝）

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