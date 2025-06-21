「球蟒」自強號車廂亂竄嚇壞清潔員 台鐵被迫換列車編組再發車

球蟒會把身體捲成像球的形狀而得名，示意圖。（資料照）

2025/06/21 21:00

首次上稿 20:47

更新時間 21:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕火車上有蛇！台鐵七堵站在今天下午4時11分通報，清潔員在139次PP自強號車廂內發現一條寵物蛇，趕快通報消防隊抓蛇，但消防隊趕到蛇竟然溜不見了；台鐵公司擔心車子開出去，萬一開到一半蛇又出來嚇到旅客，只好更換整輛列車編組。消防隊晚間在椅子下找到，確認是一條「球蟒」。

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台鐵公司說明，今天下午第114次列車回來後，清潔人員進行車廂清潔時，發現有一條寵物蛇，趕快請消防隊協助捕捉，但後來蛇就溜不見了，之後要上路的第139次列車即將要發車，總不能還沒抓到蛇就把車開出去，經更換編組後，在4時25分、晚4分鐘才開車。這條寵物蛇至晚間才被找到。

2022年台鐵一輛自強號列車，也曾發生行進間旅客發現有一條蛇爬來爬去，最後發現是一條紅尾蚺，不具攻擊性，但嚇壞大批乘客，當時列車到達宜蘭站後，趕緊請消防隊前來捕捉。台鐵公司說明，依鐵路法規定，若民眾未依規定自行攜帶動物進入車廂，不聽勸阻者，可罰1500元以上、7500元以下罰鍰。

台鐵七堵站今天自強號列車發現一條寵物蛇，但沒被抓到就溜不見了，推拉式列車（PP）示意圖。（記者吳亮儀攝）

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