「超人力霸王」現身台南夜空 熱氣球光雕秀+無人機展演超美畫面曝

熱氣球光雕秀搭配無人機展演，日本知名IP「超人力霸王」現身台南夜空。（記者王姝琇攝）

2025/06/21 20:46

〔記者王姝琇／台南報導〕為期2天的「2025台南熱氣球派對」今天在永華市政中心旁廣場熱鬧登場，除了熱氣球繫留、特色市集、街頭藝人表演，重頭戲「熱氣球光雕秀」搭配500架「無人機展演」更是吸引目光，現場觀眾直呼精彩。

說市長黃偉哲說，無人機展演由台灣希望股份有限公司與日本DSJ跨國合作，以日本知名IP「超人力霸王」為主題，在夜空變化超人力霸王不同角色，有奧米加和帝卡，展現其經典動作，展演內容結合台南特色景點扇形鹽田生命之樹、白河蓮花及台南觀光吉祥物「魚頭君」、泡關子嶺泥漿溫泉等展演圖案，搭絢麗的熱氣球光雕秀，讓台南夜空更加耀眼。

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觀旅局長林國華說，現場開放近距離與熱氣球合影，民眾不僅能仰望夜空觀賞燈光表演，更能輕鬆享受與熱氣球的浪漫互動；此外，現場設置3座氣墊遊樂設施及闖關活動，大小朋友玩得不亦樂乎，還有街藝表演及超過50攤的市集與餐車。

台南熱氣球派對活動持續到明天，最受歡迎的熱氣球繫留體驗，還有22日凌晨5點半及下午4點半，共2場次，現場憑今年4到6月於台南住宿任2晚以上的發票或收據，即可優先購買搭乘券，帶領民眾從高空俯瞰台南城市風貌。黃偉哲特別推薦安排一場安平小旅行，建議走訪包括安平古堡、安平老街、億載金城、大魚的祝福、林默娘公園、漁光島等特色景點。

台南熱氣球派對重頭戲「熱氣球光雕秀」今晚絢麗登場。（記者王姝琇攝）

熱氣球光雕秀搭配無人機展演，日本知名IP「超人力霸王」現身台南夜空。（記者王姝琇攝）

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