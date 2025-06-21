桃園前後4縣市長同台 156學生獲頒獎學金

吳鴻麟獎學金頒獎，伯仲基金會董事長吳伯雄（前排左五）、前桃園縣長吳志揚（前排左三）、桃園市長張善政（前排左六）、國民黨主席朱立倫（前排左四）都出席典禮。（記者謝武雄攝）

2025/06/21 20:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府今舉行「吳鴻麟先生紀念獎學金」頒獎典禮，該獎學金辦理迄今35年，受惠學子達4000多人，今年頒發211萬元獎學金；共有156位學生獲獎，包括50名大學生每人2萬元；100名高中生每人1萬元，另特殊才藝表現6人每人1萬元，另去年開設的體育特別獎項，今年則頒給連續16年打進大專排球聯賽的中原大學男子排球隊10萬元獎金。

頒獎典禮在市府大禮堂舉行，除伯仲基金會董事長吳伯雄、前桃園縣長吳志揚、台北市議員吳志剛等吳鴻麟子孫外，桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫、桃園市議會議長邱奕勝、立法委員牛煦庭都到場致意。

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張善政指出，吳鴻麟先生一生致力於政治與醫療領域，曾經擔任桃園縣長，1990更設立獎學金提攜後進；吳伯雄更將獎助學金基金擴大至5000萬元，去年適逢吳伯雄伉儷結婚60週年，伯仲文教基金會再捐贈1000萬元，鼓勵更多學子用心向學。

邱奕勝表示，感謝老縣長吳鴻麟及其家族長期對桃園付出與關懷，桃園能夠從縣升格為直轄市，背後仰賴歷任縣市首長穩健規劃、打下堅實建設基礎，其中，吳鴻麟老縣長的貢獻更是關鍵，期許所有受獎同學持續努力，讓桃園更加美好。

吳伯雄表示，「吳鴻麟先生紀念獎學金」目的是為了鼓勵桃園優秀學子持續向學，去年伯仲文教基金會捐出1千萬元支持獎學金，希望能夠拋磚引玉，號召更多社會賢達共同投入善心，為臺灣培育更多優秀人才；吳志揚也期勉在座的每位得獎同學未來如有一番成就，也能成就他人，讓社會更加進步、和諧。

朱立倫表示，樂見增設「吳鴻麟先生紀念獎學金體育特別獎」，鼓勵學子除了在學業上，也可在體育領域積極發揮所長，桃園是個充滿希望、幸福與快樂的城市，深信在張善政的帶領下，定能讓桃園持續蓬勃發展，邁向國際。

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