新北鼓藝節 4場巡演開跑

今年鼓藝節開幕場演出陣容堅強，從在地「新莊鼓藝團」與「光華國小大鼓隊」活力開場，象徵文化傳承。（記者翁聿煌攝）

2025/06/21 19:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鼓藝節21日在新莊體育園區陽光草坪登場，由新北市長侯友宜擊鼓揭開序幕，象徵年度鼓藝盛典展開，今年新北市鼓藝節從新莊出發，結合在地與國際鼓藝團隊，22日在蘆洲長安公園（忠義廟前）、28日雙溪火車站前廣場，以及29日土城斬龍山遺址文化公園巡演，讓更多市民感受鼓聲帶來的力量與感動。

新北市鼓藝節自2007年舉辦，源起於兼具歷史文化與工藝傳承的新莊，新莊不僅是大台北地區早期的文化重鎮，因廟宇林立、民俗活動頻繁，帶動製鼓產業蓬勃發展，以享譽國際的「响仁和製鼓」為代表，成為台灣鼓藝文化的重要根據地。

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新北市長侯友宜表示，鼓藝節從新莊出發，既是對歷史的致敬，也是文化傳承的起點，19年來，鼓藝節持續巡演新北各地，累積超過127萬人次參與，成為深受市民喜愛的城市藝術節。

今年鼓藝節開幕場演出陣容堅強，從在地「新莊鼓藝團」與「光華國小大鼓隊」活力開場，緊接著由「御鼓坊」和來自日本的太鼓大師小林義隆共演，明快節奏以及充滿爆發力的演出，跨國合作激盪創意火花；接著登場的「众擊坊」則以融合傳統與現代表演風格的廿四節令鼓，掀起全場高潮；壓軸由國際級團隊「優人神鼓」，帶來精心編排的「破曉」等曲目，在震撼人心的鼓聲中為鼓藝節拉開序幕。

今年的鼓藝節為讓藝術走入群眾生活，結合「潮盛新莊」系列活動，推出限定兩日的文創市集，匯聚手作、設計、美食等創意攤位，新北市鼓藝節接續將於22日下午4點在蘆洲長安公園（忠義廟前）、28日晚上6點在雙溪火車站前廣場，以及29日下午4點土城斬龍山遺址文化公園巡演。邀請民眾參與前來感受鼓聲共鳴、共響新北的文化力量，詳細活動資訊可至新北市文化局官網查詢。

「御鼓坊」和來自日本的太鼓大師小林義隆（左後）共演，明快節奏以及充滿爆發力的演出，跨國合作激盪創意火花。（記者翁聿煌攝）

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