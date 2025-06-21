高雄大坪頂曲棍球場爭奪戰？教練、議員互槓

劉教練喊冤是為爭奪大坪頂曲棍球場及優秀球員而遭誣陷性騷，已提出申復。（記者許麗娟攝）

2025/06/21 19:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄大坪頂滑輪曲棍球場前年整建完工後，長年認養的劉姓教練因涉性騷遭停權及禁止進入球場，他今（21）日出面指控，是為爭奪球場及優秀球員遭誣陷，反指議員鄭孟洳利用權勢將黑手伸入代表隊選拔和球場；鄭孟洳反駁說，球場是市府所有，任何人皆可提出申請。

劉教練喊冤說，他是因代表隊選拔、球場和優秀球員爭奪問題而遭誣陷性騷，已提出申復並待調查。鄭孟洳長期擔任帕克獅曲棍球隊領隊和球館形象大使，為爭取其球隊權益，在他旗下球隊疾速飛鷹去年及今年取得到高雄市及世錦賽代表隊，甚至世界運動會資格後，多次介入要求重新選拔。

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劉教練再指出，大坪頂球場2007年完工時僅有一個水泥平地，場地粗糙無法使用，他認養後從磨地、蓋遮陽網、流動廁所，20年來投入數百萬元改善場地和設備並依法使用，2023年教育局找來光電廠商興建太陽能板屋頂，同時修建球場，他每天到球場監督施工，卻在場地點交前1個月被誣陷性騷擾，認養權被教育局收回，且球場工程款出包未付，教育局卻強行點交為財產，並提早1年對認養公司解約，他認為是鄭孟洳施壓。

趙姓選手受訪說，教練風波造成球場認養問題，他從國小在這個場地訓練至今約15年，現在變成標準球場後，卻面臨未來球隊可能因經費及不同球隊經營等問題，難以再此訓練，若被百般刁難，他恐會放棄選手生涯。

對此，鄭孟洳反擊，劉教練是因性侵爭議遭教育局調查、性平會確認性侵害行為成立，才依法被停權並撤銷教練資格，無法再於公有場地任教，這是對球員的保護。另大坪頂曲棍球場屬於高市府所有，任何單位與個人皆可依規定提出場地申請，球員與教練團隊從未被限制使用場地，唯一被禁止進入使用的對象是劉教練。

鄭孟洳也反指劉教練多年來以協會名義「無償認養」，卻私下以訓練、參賽等對外收費，形同圈地為王、牟取私利，呼籲教育局與國稅局立即啟動調查機制。不過，劉教練澄清，因場地清潔、維修需求，向協會會員每月收取200元的清潔費，其他單位租借皆未收取費用。

教育局回應，大坪頂曲棍球場自2024年8月1日起，由台灣英寶光電股份有限公司認養，契約期間為2年。契約中亦明定，如教育局有收回場地之需要，得提前終止契約並於1個月通知。未來將透過場館委外方式，引進專業團隊進行維運管理，提升設施使用效能，並將納入長期使用優惠機制，以維持穩定訓練環境，保障使用者權益。

對於劉教練指控工程相關爭議，該工程係由教育局與契約廠商簽訂，並依據契約進行完工查驗與認定，相關爭議屬上游與下游廠商間之商業糾紛。

大坪頂棍球場整建後，是高雄目前唯一標準的賽級球場，未料卻引發爭奪戰。（記者許麗娟攝）

劉教練及聲援家長今天出面指控議員鄭孟洳為爭取其擔任領隊的球隊權益，介入大坪頂曲棍球場爭和代表隊選拔。（記者許麗娟攝）

大坪頂滑輪曲棍球場目前認養期限是到明年7月底，但日前已遭教育局通知要提前1年收回。（記者許麗娟攝）

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