微型電動二輪車車禍增！屏東6/23起強力取締7大違規

屏東縣警察局將從6月23日起啟動「微型電動二輪車違規專案取締行動」。（示意圖，屏東縣警察局提供）

2025/06/21 19:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應微型電動二輪車引發的交通亂象與事故風險，屏東縣政府警察局將從下週一（23日）起，啟動「微型電動二輪車違規專案取締行動」，針對違規騎乘、未領用牌照、未滿14歲騎乘、酒後駕駛、未戴安全帽、未禮讓行人、超載及其他動態違規行為，全面加強執法力度。

屏縣警局表示，微型電動二輪車免考照與免掛牌等特性，造成交通違規情形屢見不鮮。統計今年（2025年）1至5月屏東縣共發生268件涉及微電車的交通事故，造成1人死亡、189人受傷，較去年同期增加20件事故與18人受傷。分析肇事族群，以未成年人12至17歲最多，其次為65歲以上高齡者，顯示此類交通工具的違規風險不容忽視。

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警方發現，常見違規態樣包括未戴安全帽、無牌駕駛、違規載人、任意穿越道路與逆向行駛等，這些行為不僅違反法規，更直接威脅自身及其他用路人安全。為有效遏止違規情形，警察局將針對校園周邊、夜市、車站、工業區等人流集中地點，加強巡邏與即時宣導，提升民眾守法意識與安全認知。

警方呼籲，自去年（2024年）11月30日微型電動二輪車新制施行後，依法應完成檢驗、領牌並投保強制險方可上路，未領牌上路可處1200至3600元罰鍰；舊制「合格車」也須於兩年內完成登記，否則可處最高3600元罰鍰，未經審驗合格的微型電動二輪車甚至將遭沒入。

屏縣警察局長戴台㨗表示，微電車族群以學生、長者及外籍移工為多，應加強基本交通安全教育與法規認知，警察執法目的並非懲罰，而是透過有效管理與警示措施，防範事故發生，打造更安全的用路環境。

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