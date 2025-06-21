做愛心兼推廣白河蓮子產業 蓮心園第20年募款餐會席開70桌

蓮心園的憨慢囝仔為餐會帶來擊鼓表演開幕。（記者楊金城攝）

2025/06/21 19:32

〔記者楊金城／台南報導〕總統府國策顧問張田黨創辦的蓮心園啟智中心成立28年，今天（21日）在台南白河舉辦第20屆募款餐會，感謝支持者長年來愛心贊助，同時推廣白河蓮子產業，席開70桌，充滿溫馨。行政院政務委員陳時中說，政府對長照經費已加到1000億以上，但仍有不足，政府需要像蓮心園一樣的社福團體和愛心民眾來支持，一起努力提供民眾更好的照顧。

每人愛心餐券2000元，20年來不變，張田黨感恩地說，捐款贊助蓮心園幫助慢飛天使的民眾都是蓮心園的貴人，他的最大心願就是幫助院生跟正常人一樣生活、工作，回歸家庭、社會，藉由餐會推廣「蓮鄉」白河蓮子產業提升蓮農的收益。

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出席餐會的來自全台各地，大家一起享用蓮子大餐兼做愛心，後壁區長李至彬、鹽水區長陳文琪也到場。推廣白河蓮子，蓮子大餐端出蓮子蓮藕燉雞湯、荷葉烏魚子蓮子飯、蓮子芋香虎掌、蓮子粽、炒蓮子平安蔬等料理，美味好吃。

募款餐會由蓮心園的憨慢囝仔帶來擊鼓表演開幕，更邀請歌手陳孟賢及翁鈺鈞為公益而唱，翁鈺鈞現場再加碼捐款做公益，拋磚引玉。

陳時中說，政府做的再多，都不及民間機構的努力，對蓮心園和支持者照顧身障院生相當感動，政府目前要對身心障礙者權益保障法修法，希望提升身障者權利地位，提供更多的照顧和保障，政府努力，也需要民間支持。

陳時中深深一鞠躬感謝大家支持身障社福團體，他強調，政府對身障機構、住宿型長照機構提出品質提升計畫，透過政府的幫忙和努力，盼讓服務品質提升，照顧變好，壓力減輕，加上民眾的愛心支持，擴大社會保護讓身障者、長照民眾得到更好照顧。

總統府國策顧問張田黨（左）創辦蓮心園啟智中心，今天（21日）在台南白河舉辦第20屆募款餐會，行政院政務委員陳時中（右）出席。（記者楊金城攝）

蓮子大餐愛心、美味滿滿。（記者楊金城攝）

歌手翁鈺鈞公益演唱。（記者楊金城攝）

台南蓮心園啟智中心成立28年，今天（21日）在台南白河舉辦第20屆募款餐會，感謝支持者長年來愛心贊助，同時推廣白河蓮子產業，席開70桌。（記者楊金城攝）

蓮子大餐愛心滿慢。（記者楊金城攝）

「蓮鄉」台南白河蓮花盛開。（記者楊金城攝）

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