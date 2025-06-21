全國活力健康舞錦標賽 基隆「撼動H.D.A」高空特技驚豔全場

基隆「撼動H.D.A」成員高空特技表演，獲得熱烈掌聲。（基隆市政府提供）

2025/06/21 18:32

〔記者盧賢秀／新北報導〕台灣體育總會主辦的「全國活力健康舞錦標賽」，今天在基隆城際轉運站前廣場熱鬧登場，來自各地300多人同場競技，展現自信與活力。基隆在地的「撼動H.D.A」團體結合特技與武術精彩演出，尤其是高空疊椅，讓民眾驚呼連連。

基隆市長謝國樑鼓勵民眾「快樂運動、健康生活」，他指出，運動是開啟快樂人生的鑰匙，希望每一位年輕人都能在運動中找到自信與健康，勇敢面對人生每個階段的挑戰。

請繼續往下閱讀...

熱愛特技藝術表演的高嘉和、余尚哲等6名年輕人組成「撼動H.D.A」，他們小學就開始練特技和武術，從高中到大學不間斷，而且和基隆護國城隍廟合作，到全國的國、高中義務巡演反毒反霸凌、反詐騙，10多年來跑了300多所學校，團員中還有國家隊陪訓員，有的還擁有大學、研究所、博士班等學歷，一直堅持不懈。今天擔任開場，獲得熱鬧掌聲。

今天錦標賽共有11組優秀隊伍脫穎而出，包括撼動H.D.A、育陽舞蹈藝術行銷工作室、育群跆拳道訓練站、江碧美老師團隊（李麗珍）、孝德排舞班（蔡華美）、六堵里花鼓隊、芭芭拉活力健康舞、泰安活力健康舞、港姐活力健康舞、Sweet活力健康舞、Smile活力鼓舞隊。

基隆「撼動H.D.A」成員高空特技表演令人震撼。（記者盧賢秀攝）

全國活力健康舞錦標賽今天在基隆熱鬧登場。（基隆市政府提供）

全國活力健康舞錦標賽在基隆熱鬧登場。（基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法