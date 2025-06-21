狂！彰化芬園創意蔬果行銷 3猛男露「兩點、六塊肌」激買氣

芬園農會理事長郭子豪（左）、彰化縣政府機要祕書張建豐（中）與芬園農會總幹事黃翊愷（右）3人，穿上露「兩點、六塊肌」的趣味T恤推銷在地蔬果，讓台北市民驚艷。（芬園農會提供）

2025/06/21 17:58

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉農會今天（21日）起一連兩天在台北市希望廣場舉辦「田園好品、芬饗嚐鮮」創意蔬果行銷推廣活動，芬園農會理事長郭子豪、彰化縣政府機要祕書張建豐與農會總幹事黃翊愷3人，為刺激消費不惜豁出去，穿上露出「兩點、六塊肌」的趣味T恤，強力推銷芬園在地蔬果，讓不少台北市民驚艷，大家一起嘗鮮，感受最真摯的台灣農業風味。

這場為推廣在地優質農產、強化農業品牌識別，由芬園鄉農會主辦的創意蔬果行銷推廣活動， 今天起在台北希望廣場新鮮登場。活動以農會品牌Logo「芬饗」為主軸，傳達「從產地到餐桌，真誠饗宴」的理念，邀請台北市民一同品嚐新鮮。

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活動以芬園當季水果鳳梨、荔枝、洋香瓜，搭配國產新鮮蔬菜小黃瓜、番茄、有機生菜，以及由富士鮮品公司提供的冷凍蔬菜（青花椰菜與玉米粒），台中市全國大飯店總主廚李坤昌親臨現場示範創意料理「旺來蔬果盅」，透過創意料理與多元應用，呈現「產地直送 × 餐桌創意」的體驗，讓在地農產展現更多美味與價值。

芬園農會總幹事黃翊愷指出，他們以「芬饗」作為農會品牌 Logo，意涵為「芬芳農產、共享饗宴」，這不只是農會的形象，更是對土地的情感與對消費者的承諾。希望讓大家看到，芬園的農產品除了新鮮、安心，更有豐富的創意與可能性。

現場更規劃農特產品展售區、新鮮水果品嚐、滿額贈禮及限量打卡禮贈送等活動，讓參與民眾吃得安心、玩得開心，買得滿意。

芬園鄉農會今起連兩天在台北市希望廣場舉辦「田園好品、芬饗嚐鮮」創意蔬果行銷推廣活動。（芬園鄉農會提供）

芬園鄉農會今在台北市希望廣場舉辦蔬果行銷推廣活動，吸引民眾購買。（芬園鄉農會提供）

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