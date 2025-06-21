夏至下馬威！明起連4天高溫 飆破36度地點曝光

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

2025/06/21 18:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣被太平洋高壓、暖氣團籠罩，要注意高溫！中央氣象署預報，明天起到下週三（25日）各地是午後雷陣雨的天氣型態，且高溫炎熱，明天起彰化、雲林、南高屏、大台北地區恐飆36度以上高溫。

氣象署預報員林定宜表示，明天起一直到下週三前，各地大多是多雲到晴的天氣，只是要注意清晨到上午中南部地區有零星短暫陣雨，而明後兩天（22日、23日）午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下週二到下週三（24日、25日）午後大台北、中南部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

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「台灣籠罩在太平洋高壓和暖氣團內，要注意天氣很熱」，林定宜說，就目前預測短期內沒有明顯熱帶系統，而鋒面位置也在長江流域和日本、韓國附近，無法下來台灣，所以近期都是高溫炎熱的天氣型態，普遍溫度在31度到35度之間，彰化、雲林、南高屏、大台北地區，更有機會飆上36度以上高溫。

不過下週四（26日）之後水氣又會變多，林定宜說，這天南部地區轉為局部短暫陣雨的天氣，其它地區仍維持午後有局部短暫雷陣雨；下週五到下週六（27日、28日）南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

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