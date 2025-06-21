搶救台南風神廟！緊貼古蹟蓋民宿僅退80公分開挖 輿論炸鍋

台南市定古蹟「風神廟」的天際線恐被5層樓擋住。（記者王姝琇攝）

2025/06/21 18:17

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市定古蹟「風神廟」是全台唯一主祀風神爺的廟宇，現卻傳出後方僅一牆之隔、約25坪的土地將蓋5層樓房經營民宿。廟方擔憂不僅破壞天際線，一旦開挖恐危及廟體結構，遂發起「搶救風神廟」並醞釀抗爭。

台南風神廟前庭近日擺上廟方做的模型，諷刺5層樓高的房子即將興建「緊貼」在風神廟後面，吸引不少國內外遊客詢問，參與文化路線導覽的師生也特地上前關心，網路社群平台討論更是炸鍋！不僅周遭在地居民反彈，外地遊客也認為，「既已認定它是古蹟，為何還要去破壞這個古蹟？這樣的人為因素破壞絕對是可避免的。」

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風神廟總幹事謝明峯家族世代都守護著風神廟，他翻出百年歷史資料，理出風神廟後方土地從清代起迄今的所有權變遷與地目登記的時間軸，質疑廟地產權從日治時期都是廟方所有，後來卻變更國有地、市有地，最後甚至被賣掉成商業地。如今閒置40多年的土地要蓋5層樓房，痛斥「台南向來是守護古蹟的領頭羊，更以文化之名升格直轄市，豈能如此輕率？」

謝明峯表示，將近300年歷史的風神廟沒有地基，建商開挖預計1樓半的地下室，僅保留80公分退縮施工，恐直接危及廟體結構，甚至釀倒塌，「80公分能保護百年古蹟，這不是笑話嘛！文化損壞一旦發生，將無法回復。」他也提及，0206大地震對風神廟及其接官亭（全倒）造成嚴重損害，好不容易修復，卻這麼快被忘記；對比如今要蓋5層樓房顯得更加諷刺！

謝明峯反諷，自古以來這邊都是廟地，因開發道路（民權路）劃入市有地，民國79年卻無故切割變更地目成為商業區？詢問市府只會說一切合法，已要求業者興建時確保古蹟安全，卻毫無作為，「守護古蹟文化只有『要不要』為之，沒有『行不行』；5層樓緊貼風神廟興建，你（指市府）說不影響天際線，不影響廟體建築結構...要不要先聽看自己在說什麼？」

文化局回應，市府5月14日現勘，要求建商開發時保留退縮空間（80公分），並提出安全評估與監控計畫，至於產權經查都是商業地。市府發言人田玲瑚表示，「市府文化局為維護古蹟，也主動要求業者必須依據《文資法》提出審查，提出相關的計劃說明，目前審查尚未通過。市府絕對會在兼顧公眾利益以及私人權益的原則之下，嚴加把關。」

台南市定古蹟「風神廟」是全台現存唯一主祀風神爺的廟宇。（記者王姝琇攝）

台南風神廟前庭近日擺上廟方做的模型，諷刺5層樓高的房子即將興建「緊貼」在風神廟後面，吸引各界關注。（記者王姝琇攝）

迄今近300年歷史的風神廟，於清代時仍有廣大腹地。（記者王姝琇攝）

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