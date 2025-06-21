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    首頁　>　生活

    助楠西地震災民安居！南市府攜手慈濟 大愛福利園區動土

    南市府與慈濟為協助楠西地震災民，合力打造的大愛福利園區，正式動土。（記者吳俊鋒攝）

    南市府與慈濟為協助楠西地震災民，合力打造的大愛福利園區，正式動土。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/21 18:54

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西今年一月下旬發生地震，建物毀損嚴重，為協助安置災民，市府與慈濟合作興辦「大愛福利園區」今天動土，規劃70個居住單元，工程預計明年底完成，以每坪造價估算，投入經費逾2億元。

    為加速復建工作，市府與慈濟基金會合力推動安居計畫，聯手打造大愛福利園區，採低樓層集合住宅形式，特地提升耐震強度，每坪造價20萬元以上。

    基地位於楠西水庫路旁，原本土地屬水利署經管，市府進行有償撥用方式取得後，由慈濟基金會捐建，將打造3層樓的RC結構集合式住宅，逾971坪，規劃套房為52間，包含無障礙房4間，加上雙人房18間。

    考量當地人口結構，1樓將設置日照中心，並規劃鄉親聚會、交誼、休閒的場所，長輩可以與鄰居互動，獲得陪伴，讓需要工作的子女安心。

    今天的動土祈福典禮，市長黃偉哲帶領地方各界出席，立委郭國文、林俊憲與陳亭妃，以及議員周奕齊等也到場。

    黃偉哲感謝慈濟的善心義舉，提供災民在重建家園時，能有安身之所，大愛福利園區完成建築物主體後，由市府施作景觀綠美化等環境設施，再提供入住、使用。

    黃偉哲說，證嚴法師對大愛福利園區各項進度都相當關心，讓工程十分順利、快速，未來結束安置任務後，將轉作服務社會住宅，持續其公益用途。

    慈濟慈善事業基金會執行長顏博文感謝市府、建築師與相關單位的共同努力，以災民需求為主，用嚴謹且效率的行政作業，讓大愛福利宅能儘速動土，提供鄉親入住，早日重建家園，地震後，慈濟動員修繕災民住家超過270戶，是近年來最大規模，在偏區也協助7戶建造鋼構安心屋，深入服務。

    慈濟基金會副總執行長林碧玉則在典禮中恭讀證嚴法師的信函，提及在地震當晚，立即啟動急難救助，並即時進行家訪、送上安心祝福禮。

    證嚴法師透過祝福信提到，慈濟本著綠色建築的理念，用心為新建住所縝密規劃，將為鄉親打造安全、節能、舒適、便利且有良好採光通風的生活空間。

    大愛福利園區完工示意圖。（南市府提供）

    大愛福利園區完工示意圖。（南市府提供）

    大愛福利園區動土，各界見證、合影。（記者吳俊鋒攝）

    大愛福利園區動土，各界見證、合影。（記者吳俊鋒攝）

    動土之前先，進行祈禱儀式。（記者吳俊鋒攝）

    動土之前先，進行祈禱儀式。（記者吳俊鋒攝）

    大愛福利園區動土，先進行祈禱儀式。（記者吳俊鋒攝）

    大愛福利園區動土，先進行祈禱儀式。（記者吳俊鋒攝）

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