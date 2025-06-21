對抗「老人味」有祕訣！專家曝多吃「這類」食物重回清新

老人味是皮膚表層的脂質氧化所致。專家建議，多攝取富含抗氧化物質食物，可有效改善，示意圖。（資料照）

2025/06/21 19:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著年齡增長，許多人會發現自己或身邊長輩身上出現一種氣味，通常被稱為「老人味」。這股氣味是因皮膚表層的脂質氧化所致。專家建議，改善「老人味」的關鍵在於從內部調理，特別是透過多攝取富含抗氧化物質的食物，像是蘑菇，來有效對抗脂質過氧化，並促進細胞新陳代謝。

《紐約郵報》報導，長壽專家肯尼（Leslie Kenny）指出，「老人味」源自一種名為「脂質過氧化」的生理現象，是皮膚表層脂肪氧化後產生的化合物2-壬烯醛所致，類似於人體「生鏽」的過程。隨著年齡增長，抗氧化能力降低、細胞更新速度變慢，使得這股氣味難以去除。

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不同於一般體味，老人味無法靠清潔或香氛掩蓋。肯尼解釋，2-壬烯醛不易溶於水，即便頻繁洗澡或使用香水，味道仍會殘留。她強調「這不是外部問題，而是內部代謝與細胞更新的問題」。因此，若想真正改善這股氣味，關鍵在於提升體內抗氧化能力與加速細胞代謝。

針對體內調理，肯尼推薦多吃蘑菇。她指出，菇類富含麥角硫因，可強效抗氧化，抑制脂質過氧化的發生；同時也含有精胺，能促進「自噬作用」，幫助清除老化細胞、提升新陳代謝。其中，她特別推薦香菇與牡蠣菇，因其在營養成分與效果方面特別突出。

除了改善體味，研究也證實蘑菇對健康益處多多。相關研究顯示，富含蘑菇的飲食可降低罹患認知障礙、乳癌與攝護腺癌的風險，還能穩定血壓、增強免疫力、改善胰島素阻抗。美國德州大學安德森癌症中心也指出，東亞國家早已將蘑菇萃取物應用於癌症輔助療法，因其富含維生素D與其他保健成分。

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