家暴防治新階段！紫絲帶分級認證 打造社區預防網

衛福部今舉辦首屆「紫絲帶社區認證」表揚典禮。（衛福部提供）

2025/06/21 17:56

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣家暴防治工作邁入新階段，衛福部今（21日）舉辦首屆「紫絲帶社區認證」表揚典禮，共有40個社區獲頒1至2朵紫絲帶。衛福部長邱泰源表示，家庭暴力的防治應比照公共衛生的思維，就如同維護健康，平時要多運動、注意飲食與作息，才能降低生病風險，「預防勝於治療」，他也強調，透過持續宣導，讓每個人具備防暴意識與敏感度，在面對暴力事件時能及時辨識與通報，才能有效預防暴力的發生與再發生。

邱泰源也指出，遠親不如近鄰，在地社區組織正是最理想的防暴網絡夥伴。此次透過紫絲帶分級制度，表揚長期投入防暴工作的社區。他也期許，每個獲得認證的社區都能持續精進，邁向2朵、3朵紫絲帶認證的目標，成為推動台灣防暴工作的火車頭。

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紫絲帶社區初級預防認證採三階段晉級制度，依社區投入程度授予1至3朵紫絲帶。這屆認證結果中，有33個社區發展協會獲得1朵紫絲帶認證，7個社區則獲得2朵紫絲帶認證。

衛福部保護服務司司長張秀鴛表示，這次獲得2朵紫絲帶認證的7個社區，多為制度設計的參與者，不僅是指標推行的重要推手，也是最早投入家暴防治的基層夥伴。她也指出，衛福部自2017年起積極推動家暴初級預防工作，內容涵蓋社區宣導、講師培訓與創意競賽等多元策略，截至2024年底，已有全台851個社區參與，涵蓋率約達兩成；另有813位講師投身防暴宣導，累計辦理超過7800場活動，觸及人次逾58萬。

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