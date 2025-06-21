高雄下酒菜15家名店進入決選 越南米其林必比登名店跨海助陣

「2025高雄下酒菜料理競賽」15家優勝店家。（記者葛祐豪翻攝）

2025/06/21 17:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄下酒菜競賽決選，今天（21日）下午公布15家進榜名店，將於7月4日的高雄啤酒節「大會食堂」登場，當天還有連續3年獲得米其林必比登推薦的越南名店跨海助陣。

今年「高雄啤酒音樂節」重磅邀請TWICE成員娜璉等4組韓星、3組金曲歌手澎湃開唱；高市府配合舉辦「2025高雄下酒菜料理競賽」，本屆主題「拎越爽」聚焦高雄在地食材與越式風味的創意結合，吸引超過40家餐飲名店參賽。

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經過兩輪的網路票選與專家評審試吃後，今（21）日舉辦頒獎儀式，公布15家入選優勝店家，將進駐「高雄啤酒音樂節」現場「大會食堂」，名單如下：双黃茶餐廳、LOCO墨西哥小餐館、正香鮮旗魚人卷、老四川、 饗泰多、啾吉韓式炸雞、不醉居酒屋 、元榆牧場 、王媽媽香豬捲、溢源酥炸魚米花、魷嫩有蝦炸海鮮、武夜鹿鳴、胖奇熱狗堡、法果子小串烤、這間串燒。

今年「高雄啤酒音樂節」下酒菜料理競賽，將特別邀請連續3年獲得米其林必比登推薦的越南胡志明市名店「Bếp Mẹ Ỉn」，跨海來台共同蒞臨大會食堂提供獨門料理，與獲選店家一起交流台越兩國的美食特色。

高市經發局長廖泰翔表示，今年以越南料理為題，看見各路餐飲好手將高雄的旗魚黑輪、炸魷魚、鳳梨等特色，結合越南獨有的料理手法、風味香料，在視覺、味覺上都有令人驚喜的傑出表現，吸引上萬名網友熱情投票。

「人杰老四川餐飲」董事長陳淑萍表示，這次挑戰玩出川味新高度，以今年夏天最涮嘴的「冷鍋串串」參戰，由研發團隊特製冷鍋湯底，採慢火熬煮，封存天然辛香料的層層風味，紅油厚香濃郁，辣得過癮卻不爆衝，舌頭微燙卻不上火。

「高雄啤酒音樂節」主辦單位寬寬整合行銷總經理陳功儒指出，今年的夢幻卡司陣容，包含TWICE成員娜璉（NAYEON）、MAMAMOO輝人（Wheein）、頌樂（Solar）、SUPER JUNIOR-D&E等4組K-pop韓星，及告五人、盧廣仲、范逸臣等3組金曲實力派歌手，總共將有超過20組重量級藝人輪番上陣；國內億萬票房電影《角頭》系列全新篇《角頭－鬥陣欸》主演卡司包含高捷、喜翔、王識賢、鄭人碩等大咖演員將於7月6日全員到齊，於會場舉辦見面會。

經發局說明，延續高雄演唱會經濟，本次持「2025高雄啤酒音樂節」票根，可於活動現場或指定捷運站換取50元「商圈夜市優惠券」，超過高雄40處商圈夜市及400家精選店家都可消費抵用。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「2025高雄下酒菜料理競賽」今天舉辦頒獎儀式。（記者葛祐豪翻攝）

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