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    澎湖「薰衣草森林」海底美景消失 珊瑚死亡慘況曝

    澎湖東吉「薰衣草森林」一片藍色美景，深受不少網紅喜愛推薦。（高宏志提供）

    澎湖東吉「薰衣草森林」一片藍色美景，深受不少網紅喜愛推薦。（高宏志提供）

    2025/06/21 17:16

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖浮潛勝地「薰衣草森林」獨特的地理位置，以及清澈的水質，孕育出豐富的海底珊瑚礁景觀，水深不到3公尺，紫色的外表在光線折射下，呈現薰衣草的顏色，卻被發現遭藻類覆蓋，珊瑚已死亡殆盡。

    南方四島是澎湖珊瑚覆蓋率最高的地方，澎湖海洋保護志工團隊去年巡視就發現，原本豔麗的珊瑚礁，這3、4年來面臨熱浪、寒流冷水團的侵襲，再加上藻類的覆蓋，生長空間完全被剝奪，如今陷入了空前的滅絕現象，薰衣草森林消失。

    澎湖珊瑚專家、澎湖漁業生物研究中心研究員謝恆毅說，東吉島水下著名的薰衣草森林，由外觀呈現紫色的中間軸孔珊瑚單一物種生長聚集而得名。由照片看來，珊瑚的確因不明原因死亡，骨骼才生長了大型藻類，並非因為藻類覆蓋導致死亡。

    至於何種原因導致死亡？無法直接判定，軸孔珊瑚原本就是對於環境擾動，例如太熱、太冷污染、沉積物，以及生物交互作用疾病、捕食、競爭敏感的物種，但是應該已經是死亡多時的珊瑚殘骸。中心多年未量化調查澎湖東吉海域，過往大多也依賴民間團體發起定期性的調查，目前無法掌握實際死亡的比例與時序變動。

    澎湖薰衣草森林美景消失，珊瑚死亡殆盡，遭藻類覆蓋。（高宏志提供）

    澎湖薰衣草森林美景消失，珊瑚死亡殆盡，遭藻類覆蓋。（高宏志提供）

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