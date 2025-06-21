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    醫界發聲 力挺總統賴清德「團結國家十講」

    賴清德總統將從明日起展開「團結國家十講」活動。（資料照）

    賴清德總統將從明日起展開「團結國家十講」活動。（資料照）

    2025/06/21 17:09

    〔記者邱芷柔／台北報導〕總統賴清德啟動「團結國家十講」，針對不同主題說明國家當前面臨的挑戰與政府的因應政策。對此，中華民國醫師公會全國聯合會今（21日）發出聲明，表達支持與肯定，認為總統所推動的對話平台有助於促進社會理性溝通與國家進步，醫界也願主動響應，成為推動正向交流的一股力量。

    總統府發言人郭雅慧上午舉行記者會宣布，總統賴清德將展開「團結國家十講」系列演講，涵蓋「國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣」等十大主題，期盼透過真誠、理性、面對面的對話，凝聚社會共識。

    醫師公會全聯會在聲明中指出，作為全國醫師專業代表團體與醫界的重要一環，深刻理解公共政策與醫療體系的發展，唯有獲得全民的理解與支持，才能有效推動並落實改革。此次賴總統所提出的「團結十講」理念，不僅有助於凝聚民意，更是建立政策信任與強化社會韌性的關鍵機制。

    全聯會理事長周慶明表示，公會以全體國人福祉為念，願主動配合政府各部門，參與相關政策的規劃與執行，促進理性溝通，為社會帶來具建設性的討論成果。

    聲明最後強調，面對瞬息萬變的醫療環境與國際挑戰，更需要社會彼此信任、攜手前行。醫師公會全國聯合會將秉持專業、公益與責任，支持「團結十講」的理念，為台灣的團結與進步，貢獻醫界的一份力量。

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