連豬大骨都ＫＯ變成胺基酸水！「發明達人」以廚餘破碎發酵機奪國家金牌獎

趙宇超（圖右二）以廚餘破碎發酵機奪國家發明獎金牌獎。（趙宇超提供）

2025/06/21 17:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮發明達人趙宇超，曾經就讀秀水高工差點畢業不了業，後來不只創業當老闆，今年更第4度拿下國家發明獎金牌獎，這次是看好大量廚餘後續處理市場，研發廚餘破碎發酵機，讓廚餘經過酵母菌發酵分解成胺基酸水，可直接投入馬桶，幫化糞池分解排泄物！

趙宇超說，傳統餐廳的大量廚餘是拿來養豬，但隨著非洲豬瘟爆發後，國內廚餘去化就變得非常棘手，委外處理也是一大開銷，這也給了他發明的靈感。因為，以前他也曾以棧板粉碎機，奪得國家發明獎金牌獎，他有信心把各種生、熟廚餘進行破碎的能力。

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趙宇超強調，他拿出最擅長的粉碎機、碎木機專長，拿來運用在廚餘的攪拌與粉碎，果然連一般廚餘機最怕的豬大骨、蛤仔殼也沒問題，就算是長纖維的玉米外殼、地瓜葉梗、竹筍殼都可以粉碎，甚至是烤肉最愛的帶殼牡蠣，烤完後的牡蠣殼，也照樣可以輾碎。目前只有牛大骨還不行，但因為台灣餐飲使用的也少，也就是說，他所研發的廚餘機可解決99.9％的生熟廚餘。

趙宇超指出，他起初研發時，則是把廚餘粉碎乾燥可以變成飼料，但還是有餐廳反應不方便，最後他加入酵素與微生物菌再來攪拌分解，最後分解成胺基酸水，不只能作為液肥，也可以直接倒入馬桶，因為這些水含菌量高，流入化糞池來分解排泄物，就永遠不會堵塞。

趙宇超強調，未來的垃圾處理是必須面對的環保課題，他的研發就是鎖定中小型需要處理廚餘的業者，包括餐廳、工廠與麵攤小吃店，省下龐大委託費，還可以把廚餘轉廢為寶，帶來環保新商機。

發明達人趙宇超，再度拿出研發精神，以廚餘破碎發酵機奪國家發明獎金牌獎。（記者劉曉欣攝）

趙宇超拿到發明金牌獎的廚餘機，讓廚餘經過酵母菌發酵分解成胺基酸水。（記者劉曉欣攝）

趙宇超所發明的廚餘機，結合他先前研發的破碎機專長，所有生熟廚餘全都吃。（記者劉曉欣攝）

趙宇超看到龐大的廚餘市場，推出可處理生熟廚餘的破碎發酵機。（記者劉曉欣攝）

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