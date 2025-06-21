新北響應同志驕傲月 邀親子走進「性平不小室」認識性別平等

新北市社會局響應6月同志驕傲月，攜手「台灣不會教小孩行動聯盟」舉辦親子主題活動。（記者翁聿煌攝）

2025/06/21 17:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局響應6月同志驕傲月，攜手「台灣不會教小孩行動聯盟」21日舉辦親子主題活動，邀請60多位親子走進全性教育主題兒童遊戲場「新北性平不小室」，透過繪本導讀及彩虹紙皇冠DIY，引導親子在溫馨有趣的互動中，一起認識性別多樣性與性別平等，活動結束後，現場開放沉浸式遊戲空間免費體驗，讓性別教育從小扎根、從家庭展開。

社會局副局長許秀能說，「新北性平不小室」不僅是兒童遊戲場，更是一座兼具教育與趣味的生理用品博物館，館內收藏近百件性平小物，並結合繪本講座、性別展覽與課程推廣性平教育，今年更配合同志驕傲月辦理系列主題活動，展現對多元性別與家庭型態的友善支持。

請繼續往下閱讀...

不少親子是首次造訪，對空間規劃與活動內容留下深刻印象，有家長分享「這裡提供友善環境與專業陪伴，讓孩子自然接觸性教育，家長也能學習用正向開放的方式與孩子談性」一名小男童更開心地抱著「卵子玩偶」說「我知道媽媽怎麼生下我的了」。

許秀能表示，新北市長期致力推動性別平等與CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）相關政策，並透過創新補助計畫與民間團體攜手合作，讓性別議題更自然地走進家庭與社區。其中，特別感謝「台灣不會教小孩行動聯盟」長期投入性平教育推廣，與市府攜手辦理多場親子友善的性平活動，成為推動性別平權的重要夥伴。

新北性平不小室設有性教育主題兒童遊戲場，社會局副局長許秀能（左2）與不會教小孩行動聯盟理事長陳儀（右2）陪著孩子們玩中學。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法