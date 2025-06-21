日本茨城花卉公園首辦「台灣花祭」 農業部推銷水果、豬肉

日本茨城花卉公園舉辦「台灣花祭」，農業部跨域推廣花卉，水果及豬肉等農產品。（農業部提供）

2025/06/21 16:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕日本茨城花卉公園今（21日）首次舉辦「台灣花祭」，農業部前往跨域推銷，不只花卉，也同步推廣水果、豬肉等，現場也有芒果冰沙等特色餐點，盼更貼近日本消費族群，為台灣創造更多商機。

農業部次長胡忠一也赴日本，出席茨城的台灣花祭盛會，他表示，感謝日本消費者長期對台灣農產品的支持與喜愛，日本已成為台灣水果最大的外銷市場，花卉則是第二大外銷市場，強調台日為友好貿易夥伴，尤其在台灣鳳梨等果品外銷中國受阻時，日本市場全力相挺、擴大進口採購來支持，這是非常難能可貴，台灣則提供高外銷品質的農產品反饋。

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胡忠一也說，台灣花祭首次將花卉結合多樣農產品與特色體驗，包含：花束DIY、花卉佈置講座、台灣茶香氛噴霧製作，現場也販售芒果冰沙與霜淇淋、香腸、貢丸、蔥油餅等特色餐點，營造台灣飲食文化體驗與觀光資訊，大秀我國花卉、水果與豬肉產品的魅力，盼更貼近日本消費族群。

農業部農糧署也指出，108年與日本茨城縣笠間市簽定「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，每年供應台灣香蕉、鳳梨、芒果及文旦柚等水果，作為茨城縣中小學學童營養午餐使用，6年來逐步穩健推進，在日本年輕世代留下台灣農產品良好的印象。

農業部表示，未來將持續透過更多元的跨域行銷推廣活動，如日本學童營養午餐供應台灣水果，或是日本鐵道推廣台灣農產品等，讓越來越多日本消費者知道我國農產品的魅力，創造更多品項銷日機會。

日本茨城花卉公園舉辦「台灣花祭」，農業部派員出席。（農業部提供）

日本茨城花卉公園舉辦「台灣花祭」，現場擺放花卉與農特產市集。（農業部提供）

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