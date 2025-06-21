彰投旅客盼增開台中機場直達客運 陳世凱允諾協助

交通部長陳世凱19日（右一）針對台中機場出入境動線與對外交通進行了解。 （記者張軒哲攝）

2025/06/21 17:13

〔記者張軒哲／台中報導〕台中國際機場航線已開航及即將開航，目前共計24條航線，讓中部縣市旅客就近搭機，但彰化與南投縣少有直達台中機場的國道客運，僅6670E公路客運可達機場，但一天僅兩班，非常不便。交通部長陳世凱日前表示，針對台中機場國道客運行駛彰投，會予以協助。

台中機場進出的旅客除了台中之外，以彰化縣、南投縣旅客為大宗。連接台中機場目前僅97市公車有跨縣市至苗栗縣苑裡，6670E為台灣好行班次往返台中機場與日月潭但僅上下午各一班，南投市與草屯鎮的旅客，只能先搭客運至台中市區再轉公車到機場。

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鹿港劉姓民眾說，要前往台中機場搭機出國，要搭中鹿客運9018至朝馬轉302，除了耗費時間，還要拖著行李箱，鹿港是熱門景點，若有國道客運行駛至鹿港，除了彰化沿海旅客搭機更便利，也能帶動鹿港觀光。

台中市府交通局指出，台中國際機場的公車路線擴增到19條，路網遍及高鐵台中站、台鐵台中、豐原、新烏日、沙鹿、清水、大甲等主要車站，以及水湳、朝馬等國道客運轉運節點；近日更考量旅客大型行李及強化與國道客運連結，再公告釋出2條經水湳轉運中心、台灣大道的新闢公車路線徵求業者經營。若開闢經由國道連接彰化與南投的機場客運，仍要中央協助，會與航空站、公路局、觀光署開會討論。

台中機場是台中市公車轉運樞紐，設置六個公車月台。（記者張軒哲攝）

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