被行政院長認定「不可能的任務」阿湯哥 日暉渡假村老董：欣然接受

日暉國際渡假村董事長鄭越才（前右1）被行政院長卓榮泰（中）稱為「反共的湯魯克魯斯」。（記者劉人瑋攝）

2025/06/21 17:02

〔記者劉人瑋／台東報導〕行政院長卓榮泰今天到台東縣出席「日暉國際渡假村慈善領航捐贈活動」見證慈善捐贈活動，感謝與肯定董事長鄭越才捐贈8千萬元給財團法人新北市私立大梵社會福利基金會，同時談及鄭董過往諜報工作「以前就反共」、「就像湯姆克魯斯一樣，執行不可能的任務」。鄭越才大笑說，太抬舉他了，但「與真實過程相比，湯姆克魯斯不會像自己遇到凶險狀況」。

卓院長說，鄭董事長年幼時家境並不富裕，小學畢業後就到工廠工作，後來因緣際會進入教育部反共劇團表演，因此鄭董事長一生反共；鄭董事長從商後從事觀光事業獲得非凡成就，更投入許多公益活動。

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卓榮泰舉例，提供新北市及台東縣鄉鎮弱勢團體福利照顧；捐贈台東池上車站月台候車室花崗石造座椅；捐助防疫物品予新北市及台台東關山警察分局同仁；捐贈新北市政府消防局家電用品等，安定消防人員生活；捐贈國立高雄大學運動健康與休閒學系獎助學金30萬元等，將公益的觸角延伸至全國各地，令人刮目相看。

卓榮泰以鄭越才年輕時的經歷笑稱，他就像美國演員湯姆克魯斯（Tom Cruise）在電影「不可能的任務」中的角色一樣，替國家完成許多不可能的任務。他也與鄭董事長相約，不僅過去反共，日後也要一直反共，以維護台灣民主自由的生活方式。

從年輕帥到老的湯姆克魯斯，小鄭越才十多歲，提及兩人的相似處。鄭越才很有自信的說，其實自己以前也很帥，但「實在不知道院長怎麼看自己像阿湯哥，應該是指諜報工作」

鄭越才曾說，真實的諜報工作要十分小心，可能要隨時轉移陣地，一有人叛變或被抓、招供，自己就要隨時易容逃亡，「湯姆克魯斯畢竟是演員，不像自己年輕在中國的諜報工作屢遇凶險，他（間諜工作）是假的，我才是真的」。他說，，實在不知道院長從哪看出相同，「但既然是被院長認定的湯姆克魯斯，自己也欣然接受」。

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