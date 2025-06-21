健保總額有望連3年高推估 邱泰源：朝這目標努力

衛福部長邱泰源說，會努力讓健保總額成長率高，若跟今年一樣5.5％，準備金略顯不足，「但補起來不難，請大家放心，會朝這樣的目標來努力」。（記者邱芷柔攝）

2025/06/21 16:47

〔記者邱芷柔／台北報導〕明年健保總額是否能維持5.5％成長率，將在9月協商，醫界希望至少延續今年的幅度，但若採高推估5.5％，安全準備金恐跌破法定1個月門檻，將面臨保費調漲壓力。對此衛福部長邱泰源日前已承諾不會調整保費，今（21日）再進一步透露，會努力讓成長率高，若跟今年一樣5.5％，準備金略顯不足，「但補起來不難，請大家放心，會朝這樣的目標來努力」。

健保總額近兩年採高推估，去年總額協商時，付費者代表建議成長率3.645％、醫界建議4.672％，最終拍板高推估4.7％，今年則拍板高推估5.5％。不過醫界對健保財務仍深感壓力，台灣醫院協會理事長李飛鵬今天出席台灣醫務管理學會會員大會時直言，每次與醫務管理學會等醫界團體，一起拜會立法院或是相關單位時，感覺就像在「乞討」。醫療應是投資不是支出，呼籲設立「浮動機制」，建立合理的費率調整公式，別讓保費成為政治禁忌。

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邱泰源出席第1屆紫絲帶社區認證表揚典禮會前受訪說，政府今年額外為罕病挹注20億元，推動個別醫院總額等新措施，讓健保財源更寬裕，也更貼近民眾需求。健保需要全民一起守護，絕不能成為政治議題，「只要是人民需要的，不論是健保或政府預算，政府都願意投入，照顧人民健康。」

除了總額成長率，健保點值也備受關注。邱泰源指出，立法院去年通過主決議，要求今年6月底達成1點0.95元的目標，第一季已達0.946元，已有4成5都已經達到0.95元，相信第二季應該沒有問題。

健保會9月將進行總額協商，根據草案，明年成長率將介於2.942至5.5％之間，若採高推估，年底安全準備金只有0.96個月，不足1個月的法定要求。邱泰源說，「一定努力，一定要成長率高」，若要維持與今年相同的5.5％，安全準備金會有一點不足，「但這很容易填補過來，都沒有問題，會朝這樣的目標來努力。」

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