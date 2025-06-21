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    首頁　>　生活

    親子「芋」見林內 農村小旅行下田拔芋頭控窯

    林內鄉農會舉辦農村小旅行，30名親子下田體驗採芋頭。（記者李文德攝）

    林內鄉農會舉辦農村小旅行，30名親子下田體驗採芋頭。（記者李文德攝）

    2025/06/21 16:41

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣林內鄉盛產芋頭，種植面積約100公頃，為推廣在地農產，林內鄉農會今（21）日舉辦農村小旅行，帶領親子走田裡採芋頭、控窯，吸引全國等地親子參加。不少人說，只看過餐桌上的芋頭，第一次看到長在土裡的芋頭；還跟農民要了小苗想帶回去種。

    林內鄉是芋頭重要產地，產季較台中大甲早，大約6月份開始採收，10月進入盛產期，早年大甲產季還未到時，林內芋頭常被盤商收購以大甲芋頭販售。農會近年透過芋頭評鑑、品牌活動，為林內芋正名。農會芋頭產銷班19班班長張惠勝說，夏季芋頭量少，現在產地價格每台斤平均20多元，市售每台斤約60元，預估要等到10月各地芋頭盛產，價格才會趨於平穩。

    農會推廣在地農產，舉辦農村旅行食農教育，今天是本年度第4場，以「庄腳味 芋筍控窯趣」為主，開放30名親子可以走進田間採芋頭、控窯、製作醬筍，開放報名1分鐘就額滿。來自彰化、台中、新北等地的親子深入田間採芋頭，聆聽導覽人員講述林內芋歷史。

    來自新北的遊客說，這是第一次看到種在田裡的芋頭，非常新奇，還跟農民要了幾株芋頭苗想要自行栽種，希望將「產地」帶回家；台中遊客則說，在台中生活多年，從沒想過大甲芋頭跟林內芋頭竟然會有這樣密切的關聯。

    農會推廣部青農指導員石沛縈說，這次食農教育活動讓大小朋友在泥土中親手挖出一顆顆飽滿的芋頭，不但讓小朋友了解芋頭生長環境，也更加認識林內芋頭口感綿密、香氣濃郁的特性，希望活動結合在地農產，不僅讓民眾認識林內鄉芋頭的優良品質，更從實作中了解食物上餐桌前的故事。

    30名親子下田採芋頭。（記者李文德攝）

    30名親子下田採芋頭。（記者李文德攝）

    林內鄉農會舉辦農村小旅行，小朋友下田採芋頭。（記者李文德攝）

    林內鄉農會舉辦農村小旅行，小朋友下田採芋頭。（記者李文德攝）

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