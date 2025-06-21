龍寶寶升國中新生潮 新北教育局補助超1800萬提升增班量能

新北市國中於6月20日進行114學年度新生實體報到作業。（記者羅國嘉攝）

2025/06/21 16:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應114學年度適逢龍年出生高峰，新北市國中一年級新生人數預估顯著成長，新北市教育局表示，自4月起啟動增班準備，核撥超過1800萬元經費，補助26所學校、共計56班的增班設施設備，確保學生就近入學、在地就學權益不受影響，同時持續推動「高級中等學校入學獎助學金實施計畫」，提供最高30萬元入學獎學金與多元助學支持措施，協助學生安心升學。

教育局指出，6月20日為全市114學年度國一新生實體報到日，整體班級數預估較上一學年度（113學年度）增加逾90班。此次補助內容包括冷氣、照明、多媒體教學系統與教室修繕等，優先照顧如北大高中、桃子腳國中小、土城國中、鳳鳴國中等位於重劃區、學齡人口快速成長的學校。各校並依實際報到人數與畢業班級數差距，彈性規劃增班，有效提升就學服務量能。

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除國中階段增班因應外，市府也持續推動「高級中等學校入學獎助學金實施計畫」，提供學生多元升學支持。教育局說明，凡錄取新北市立高中職，並依國中教育會考成績達5A++的學生，最高可獲得30萬元獎學金。該計畫自2014學年度推動以來，已累計核發6364萬3000元，惠及2902位學生。

此外，針對公立學校國中部直升高中部學生、新北技術型高中英文成績優異學生，也分別提供2000元與1萬元獎勵金，鼓勵學生持續精進、穩健升學。弱勢學生每學期也可獲得5000元助學金，減輕家庭經濟負擔。

教育局指出，新北市2025年度教育總預算高達754億元，為全國之冠，平均每位學生年支出約22.6萬元，顯見市府對教育的高度重視與長期投入。面對少子化、區域人口變動與多元教育需求等挑戰，教育局將持續優化教育資源配置，完善國高中銜接與學習支持系統，打造安全、優質、具包容力的在地學習環境。

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