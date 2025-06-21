政大法學院館啟用 翁岳生到場見證

政大法學院館今舉行揭牌儀式，法律界重量級人士、師生與眾捐款人共同見證歷史。（政大提供）

2025/06/21 16:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕歷經18年，政治大學法學院新院館今天正式啟用，已高齡92歲的司法院前院長翁岳生也到場見證。政大校長李蔡彥勉勵，盼從新院館出發，創造屬於法學教育更多的可能性。

新院館開創政大首座自籌6成經費的工程典範，集結超過1100位校友與企業賢達的捐助與支持。今啟用典禮包括大法官劉鐵錚、信義企業集團創辦人周俊吉、政大前校長周行一、郭明政等人都出席見證。

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李蔡彥除了恭賀所有法律系師生擁有了屬於自己的院館，也提到，這是無數人齊心成就的學習殿堂，請大家珍惜這個得來不易的空間，在這裡書寫屬於政大的下一頁故事，創造屬於法學教育更多的可能性。

政大法學院院長許政賢表示，法律系於30年前正式升格為法學院，幾經校內遷徙，終於擁有了真正屬於自己的家。他認為這不只是建築的落成，更是這些日子以來風雨兼程、世代努力的成果。他尤其感念一路上堅持走到現在的王文杰教授，並頒贈予他勞苦功高，勛績永存的磚燒，這座院館是對過去的致敬，也承載著下一個世代的知識、責任與希望。

工程重要推手，同時也是捐贈人代表的會計師史芳銘說到，學校對學生的培育是一種長期投資，在社會上有了立足之地，自然該反哺這塊土地。自己也將持續支持法學院的「軟體建設」，希望推動法學教育的複利效應，讓人才與資源不斷正向循環。

法學院館工程小組召集人王文杰則期許，使用這棟建築的人，不要忘了，這是無數人的心血與期望所成，也提醒著新一代法律人，法學院不僅是求知之地，更是責任與公義的起點。

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