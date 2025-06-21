莊瑞雄爭取釋迦保險農民自付1成、冷鏈大升級 農業部長支持

2025/06/21 16:55

〔記者劉人瑋／台東報導〕為強化台東農業競爭力與農民保障，立法委員莊瑞雄、陳瑩今天邀請農業部部長陳駿季訪視台東縣鹿野地區農會，會勘、座談農產品冷鏈加工設備升級計畫及鳳梨釋迦保險制度等議題，傾聽基層意見，爭取具體政策改善方向。農業部長陳駿季現場表達高度支持，承諾全力協助相關建設與制度調整。

鹿野地區農會提出的「農產品冷鏈加工設備效能提升計畫」，內容涵蓋興建冷凍庫、自動化鳳梨削皮設備、三角茶包包裝機、高精度金屬探測器等先進設備，旨在提升農產品採後處理與加工效率、延長保存期限，強化市場競爭力，計畫總經費達1783萬元，經兩位立委積極爭取，農業部長陳駿季現場拍板支持，由農糧署補助1426.4萬元、農會自籌配合款356.6萬元。預期建置完成後，可每年處理契作鳳梨量逾500公噸，同步帶動茶葉、洛神花、菊花等多項台東農產加工效益，有助擴展銷售品項、穩定收購價格，進一步促進青年返鄉與在地就業，提升農村經濟產值。

請繼續往下閱讀...

鳳梨釋迦保險制度方面，莊瑞雄指出，目前制度存在多項實務困擾，包括理賠比例偏低以及投保補助手續繁複等，造成農民投保意願低落，保障難以落實。建議農業部，目前保費雖有中央與地方政府補助各5成與1成，但實務上仍需先代墊全額，造成短期資金壓力，除了研議提高理賠比例，應有效簡化程序，讓農民投保時只需繳交自付的4成即可。陳駿季當場允諾，今年開始由農業部直接先代墊5成、縣府1成，農民僅需負擔自繳4成，免除先行墊付再申請的繁瑣流程。

鹿野農會總幹事陳正笙說，感謝部長、兩位委員大力相挺，對願意留在地方投入農業的青農不僅是注入一劑強心劑，更可以吸引更多年輕人投入地方產業的發展。

莊瑞雄說，這次會勘成果令人振奮，不僅讓多年卡關的制度問題獲得突破，也爭取到具體建設補助，對台東整體農業升級意義重大，「今天農業部現場承諾的，不只是政策進步，更是對台東農民多年辛勞的具體回應。」台東為鳳梨釋迦重要產區，加強加工與冷鏈設施，不僅能延長銷售期、穩定價格，也將提升整體產值與附加價值。未來他也會持續監督後續執行成效，確保相關計畫與保險制度能真正發揮效益，讓農民受惠，台東農業邁向穩健永續。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法