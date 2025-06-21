立竿不見影！ 北回歸線夏至日正午限定天文奇景

天文學家、台灣大學天文物理研究所教授孫維新（右）為北回歸線「立竿不見影」活動特製的紙張。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/21 15:24

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今天是太陽直射地球北半球最北的日子，中午日正當中時，在北回歸線會出現「立竿不見影」的夏至日午時限定天文奇景，嘉義縣太空教育館今天中午進行百人「立竿不見影」夏至日活動，大家在特製的紙上立竿，大喊「1年只有這1天，1天只有這一刻，才能見到立竿不見影」，當大家和竿子影子都不見時，大小朋友嗨翻天，氣氛熱烈。

嘉義縣政府攜手交通部觀光署舉辦2025台灣仲夏節系列活動「太陽之都－原力嗨夜北回歸線 Hie！」，今天在嘉義縣太空教育館熱鬧登場，感受1年只有1天（夏至日）、1天只有這一刻（正中午）的「立竿不見影」夏至日即景。

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以天文教育推廣聞名的天文學家、台灣大學物理學系暨天文物理研究所教授孫維新，今天親自為現場民眾講解「立竿見影」現象的原理，表示在兩千年前希臘數學家就從「立竿見影」現象推測地球並不是一個平面，並隱藏著三角函數來推算地球周長，讓參與者理解太陽直射的奧妙，嘉義縣長翁章梁就直呼長知識了。

孫維新說，這次夏至日的活動，特別設計跨縣市觀測聯線，由新竹、花蓮、高雄、金門4地高中學生共同參與，透過比較各地日影變化，讓學生理解古希臘數學家埃拉托斯特尼如何根據日影差異推算地球周長，啟發現代天文知識的根源。

縣長翁章梁表示，活動除科學觀測「立竿見影」現象，現場設置多達50個主題攤位，其中15個為原民科普攤位，透過展示與自然科學原理相關的原住民文化，讓民眾認識「科學源自對大自然的理解」這一核心觀念。活動兼具文化傳承、科學啟發與生活知識推廣，極具教育意義。

正午時分，在太陽直射的北回歸線瞬間，現場數百位民眾齊聲高喊「1年只有這1天，1天只有這一刻，才能見到『立竿不見影』」，鏗鏘口號響徹雲霄，也將夏至日活動氣氛推到最高潮。

嘉義縣太空教育館廣場夏至日百人「立竿不見影」壯觀畫面。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣北回歸線「立竿不見影」活動。（記者蔡宗勳攝）

洋溢著原民味的北回歸線「立竿不見影」活動。（記者蔡宗勳攝）

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