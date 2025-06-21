僧少粥多！候用校長不夠派 南投2國中+11國小主任暫代校長

原瑞竹國中校長劉松彥（左）將接任南投國中校長。（圖擷自瑞竹國中臉書）

2025/06/21 16:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國中小校長新學年大調動，由於候用校長不夠派，加上不少校長不想到大校，家長擔心大校的校長難產，縣府教育處快速安定家長的心，今公布校長遴選結果，有27名校長調動，包括國中3名、國小24名，南投國小、埔里國小、南投國中等大校都有遴派校長，因為候用校長不夠，因此爽文、瑞竹2所國中和11所國小均未派任校長，由主任代理。

南投縣國中小校長今年2月有4人退休，8月也有8人申請退休，加上在同一校8年任期屆滿或符合調動條件的校長人數多，新學年的校長遴選，再度出現「僧少粥多」的現象，其需要異動校長的不乏大型或市區學校，縣府教育處長王淑玲日前強調以資歷、專業、能力為考量條件，且保證大校都一定會派校長，不到1個禮拜就公布遴選結果。

請繼續往下閱讀...

新學年度有3所國中校長調動，轉任有陳恆旭（ 原任南投國中校長 ）調集集國中、劉松彥（ 原任瑞竹國中校長 ）調南投國中；新派的則有陳名昱遴選至民和國中；中寮鄉爽文國中及竹山鎮瑞竹國中，則沒有派校長，由主任代理。

國小校長調動部分，17名轉任校長名單如下：范慶鐘（ 原任新豐國⼩ ）調名間國小；廖志家（原任名間國小）調南投國小；柯志忠（ 原任新⺠國⼩）調光復國小；張媛媛（ 原任明潭國⼩）調新民國小 ；王志全（ 原任平林國⼩）調長流國小 ；呂秋明（ 原任長流國小）調平林國小 ；林建⾔（原任中和國小）調竹山國小；陳建助（ 原任文昌國小 ）調新豐國小。

李岱恩（原任潭南國小）調文昌國小；許振家（原任魚池國小）調潭南國小；尤長盈 （原任太平國小）調魚池國小； 謝有誌（原任民和國小）調虎山國小； 葉兆祺（原任虎山國小）調敦和國小； 鐘森雄（原任埔里國小）調忠孝國小； 邱國峰（原任愛蘭國小）調埔里國小；曾元信（原任忠孝國小）調愛蘭國小；蔣汝蘭（原任五城國小）調太平國小。

新派任校長7人名單如下：⽅竣憲遴選至麒麟國小；陳良輔遴選至漳興國小；郭欣怡遴選至長福國小；陳君青遴選至中和國小；王⺠珍遴選至信義國小；趙元炤遴選至桃源國小；盧景⼭遴選至民和國小。

原埔里鎮愛蘭國小校長邱國峰（右）將接任埔里國小校長。（圖擷自邱國峰臉書）

原草屯鎮虎山國小校長葉兆祺（右）將接任草屯鎮敦和國小校長。（圖擷自虎山國小臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法