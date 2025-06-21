澎湖馬公第二屆市長盃溜冰錦標賽登場 162位選手競速

馬公市長黃健忠出席第二屆市長盃溜冰賽，為小選手加油打氣。（馬公市公所提供）

2025/06/21 15:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所及馬公市民代表會主辦的「第二屆市長盃溜冰錦標賽」，今（21）日於澎湖縣直排輪練習場舉行，共計162位選手報名參賽，現場氣氛熱烈，競賽內容豐富，充分展現基層溜冰運動的紮實成果與訓練能量。

此次比賽由澎湖縣體育會溜冰委員會及澎湖縣健康樂活運動協會協辦，賽程分組細緻，包含幼兒組、雙足S型技巧賽，以及200公尺、400公尺與600公尺計時賽，並依年齡層分為幼兒園、國小、國中與社會組，讓不同階段的選手皆有適切參賽機會。

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馬公市長黃健忠出席活動，並為現場選手加油打氣。他表示，溜冰是一項兼具速度與技巧的運動，不僅能鍛鍊孩子的身體協調性，也能培養自信與專注力。市公所連續兩年辦理市長盃溜冰賽，就是希望提供孩子一個正向、健康的成長舞台。他指出：「每一位選手的參與都值得肯定，名次只是一時的，從訓練與比賽中所累積的毅力，才是他們未來最實用的養分。」

黃健忠也提到，雖然市公所的資源有限，但仍會持續在可行範圍內，協助各類基層體育活動的舉辦，並與民間團體合作，為在地學童與市民創造更多參與運動的機會。他感謝各協辦單位、工作人員與家長的投入與支持，也期待透過這樣的活動，讓孩子們在比賽中找到自信與快樂。

小選手們努力比賽，爭取佳績。（馬公市公所提供）

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