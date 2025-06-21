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    國際芒果節交通塞爆 快速道路變停車場、安倍昭惠開幕也遲到

    國際芒果節夯，前往走馬瀨的台84線塞爆，快速道路變成停車場。（記者吳俊鋒攝）

    國際芒果節夯，前往走馬瀨的台84線塞爆，快速道路變成停車場。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/21 14:56

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南國際芒果節於大內走馬瀨農場開幕，由於祭出限時入園優惠，遊客蜂擁而至，早上週邊道路就擠爆，一度動彈不得，民眾罵翻天；連應邀出席的日本前首相夫人安倍昭惠等外賓，也被塞在車陣中而遲到。

    為了參加國際芒果節，今天早上7點餘，人潮陸續湧入走馬瀨，進場車輛大排長龍，一直往外延伸，讓台84線快速道路東向的交通也遭受衝擊，回堵約5公里。

    台84線從頭社段到出走馬瀨農場入口，不到6公里的距離，芒果節開幕期間，竟要行駛約50分鐘，時常定點，快速道路變成停車場。

    由於貴賓們因為交通壅塞而遲到，主辦單位相當無奈，國際芒果節開幕典禮也延遲了20分鐘以上，不過後來的活動進行一切順利。

    車陣塞在台84線，要去走馬瀨的遊客，怨聲載道，欲前往玉井、楠西等山區的民眾也因此受阻，行程耽誤，氣得跳腳，質疑市府農業局舉辦活動的交通規劃能力。

    日本前首相夫人安倍昭惠等外賓也因交通塞爆而延遲抵達。（記者吳俊鋒攝）

    日本前首相夫人安倍昭惠等外賓也因交通塞爆而延遲抵達。（記者吳俊鋒攝）

    日本前首相夫人安倍昭惠出席國際芒果節開幕。（記者吳俊鋒攝）

    日本前首相夫人安倍昭惠出席國際芒果節開幕。（記者吳俊鋒攝）

    台南國際芒果節開幕，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

    台南國際芒果節開幕，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

    芒果品嘗活動，民眾迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    芒果品嘗活動，民眾迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

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