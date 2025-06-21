炎炎夏至 台北動物園亞洲象、馬來虎、亞洲黑熊納涼去

炎炎夏日，台北動物園的動物們各有不同的消暑祕方。（台北動物園提供）

2025/06/21 14:43

〔記者甘孟霖／台北報導〕今（21日）是夏至，台北動物園正值休園歲修期間（6月18至6月27日），相較工作人員忙進忙出，動物們則悠哉享受清閒時光。台北動物園今（21日）指出，面對炎炎夏日，保育員們也開始為動物消暑做各種準備，包括整理動物活動場內的水池、瀑布、草地、遮蔭等設施，許多動物們已經開始在水池裡戲水。

台北動物園指出，熱帶雨林區的亞洲象「友信」和「友愷」最近經常到水池中玩水，甚至側躺潛入水中，連「呼吸管」象鼻也一起泡在水中，和平常亞洲象在陸上玩耍的形象大不相同。亞洲象們還會用鼻子接瀑布的水來喝或用瀑布水流沖背當起「SPA水療」，趴在水池裡時也不忘用鼻子一把捲起池邊的植物當點心吃，泡完水後還會熟練地把沙土灑到背上防曬。

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馬來虎「Shima」也喜歡泡水消暑，有時會半身泡在水中，將頭靠在岩石上趴著休息，也會將全身泡在水裡只露出頭部。如果看見馬來虎身上多了綠色條紋或點點，八成就是牠才剛從水裡上岸，順便將池子裡的浮萍給沾在身上了；台灣動物區亞洲黑熊「黑輪」最近也天天造訪水池，坐在水中放鬆休息，自在的模樣可能又要被笑說是「工讀生」。

熱帶雨林穿山甲館外的馬來貘們，有著較大的活動水域，馬來貘「貘莉」、「莉姆路」不時下水游來游去，在兩個地面活動區域穿梭來去；在相對涼爽的早上或午後，常有機會看到馬來貘母子潛水，有時牠們還會相互依偎靠在水邊。

園方表示，動物們會運用生理構造或行為來調節體溫，天氣熱時，大象擺動布滿微血管的耳朵，也透過鼻子將水或泥巴、泥沙噴在身上也是降溫和防曬。保育員們也必須依據每個動物的習性，提供讓動物能調節自身溫度以適應環境溫度的材料或環境，例如降溫用的水池、瀑布、噴霧、遮蔽小屋、防曬網等。

炎炎夏日，台北動物園的動物們各有不同的消暑祕方。（台北動物園提供）

炎炎夏日，台北動物園的動物們各有不同的消暑祕方。（台北動物園提供）

炎炎夏日，台北動物園的動物們各有不同的消暑祕方。（台北動物園提供）

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