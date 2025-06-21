夏季吃「苦」解熱暑 嘉義縣白玉泡菜新品發表

溫偉毅用苦瓜做成的「白玉漬物」苦瓜泡菜。（記者林宜樟攝）

2025/06/21 14:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農業部農村發展及水土保持署南投分署攜手嘉義縣文化觀光局、嘉義縣嚴選伴手禮協會，今天在嘉義市遠東百貨辦理「清涼一夏 夏至好禮市集」，進行食農教育體驗，製作苦瓜泡菜，嘉義縣苦瓜達人、宏展農場負責人溫偉毅發表新品「白玉漬物」苦瓜泡菜，展示各類苦瓜產品，吸引許多民眾到訪採購。

農村發展及水土保持署南投分署分署長傅桂霖、嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、嘉義縣副議長陳怡岳、嘉義市議員黃敏修等今天參與市集活動，社區長輩體驗苦瓜食農教育，製作白玉泡菜，還品嚐米其林拌麵，市集有清爽農產伴手禮、白玉冰棒、火龍果剉冰、冰鎮滷味、永芳鳥仔餅、江山米及虱目魚丸等特產。

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傅桂霖表示，為配合農業部2040淨零排放目標，農村水保署以「減量」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」四大策略持續推動農村產業發展，結合農業與旅遊的創新模式，透過食農教育導入，讓更多人了解農業生產與環境永續的連結，支持國產農產品、促進在地經濟及農業發展，也為企業實踐ESG提供行動方案；宏展農場位於嘉義縣布袋鎮，以產銷履歷友善土地的栽種方式，培育出帶有甜度的苦瓜，取名為「布苦苦瓜」，同時推動食農教育，結合農業教育、苦瓜文化、親子互動與美食品嚐，讓參與者能夠親深入了解苦瓜從田間到餐桌的過程。

溫偉毅表示，布袋是全台灣苦瓜的五大產區之一，但苦瓜採收後只有7天的產品生命，因此將苦瓜加工開發成各種產品如白玉茶、白玉冰棒、白金香腸及在高鐵商務艙上架的白玉酥；透過農村水保署南投分署輔導，開發白玉泡菜新產品，延續苦瓜產品生命，結合多元通路上架推廣，創造全新商品價值，預計每年可減少超過500公斤苦瓜浪費，實現真正的農業循環與資源永續。

溫偉毅說，「白玉漬物」苦瓜泡菜保留苦瓜的脆度及甘甜度，結合梅子做成常溫泡菜，消費者直接享用或是煮苦瓜雞湯、梅子雞湯，6月24日到27日將在台北南港展覽館的國際食品展推出。

農村水保署南投分署表示，遊客可到宏展農場體驗趣味苦瓜DIY手作與苦瓜產地餐桌，再至布袋好美船屋或東石五十分工作室體驗食魚教育，到東石觀光商圈吃海鮮、賞夕陽，感受嘉義濱海旅遊樂趣，詳情可上請上「農村小童」臉書粉絲專頁查詢。

農業部農村發展及水土保持署南投分署攜手嘉義縣文化觀光局及嘉義縣嚴選伴手禮協會在遠東百貨舉辦市集。（記者林宜樟攝）

夏日市集提供豐富的特產。（記者林宜樟攝）

長輩開心製作白玉苦瓜泡菜。（記者林宜樟攝）

市集有各式嘉義縣的農特產。（記者林宜樟攝）

用苦瓜做成的白玉泡菜新品上市。（記者林宜樟攝）

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