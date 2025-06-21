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    新北原民運動趣味挑戰賽 「扛野豬」跑出文化與笑聲

    今年新北市原住民運動趣味挑戰賽以泰雅族傳統歌舞揭開序幕，學生穿上傳統服飾，挑戰「山林神射手」與「扛著野豬跑」兩大關卡。（記者羅國嘉攝）

    今年新北市原住民運動趣味挑戰賽以泰雅族傳統歌舞揭開序幕，學生穿上傳統服飾，挑戰「山林神射手」與「扛著野豬跑」兩大關卡。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/21 14:24

    〔記者羅國嘉／新北報導〕迎接學期末，新北市體育局與新店龜山國小攜手舉辦第3屆「扛著野豬跑－新北市原住民運動趣味挑戰賽」，結合運動、文化與教育3大元素，帶領全校師生在歡笑中體驗原住民的勇氣與智慧。活動最後，學生齊聲高喊「我是神射手，我要扛野豬回家！」畫下熱鬧句點。

    體育局表示，活動自2022年起推動，透過趣味運動結合原住民文化，培養學生的團隊合作與多元理解。今年挑戰賽以泰雅族傳統歌舞揭開序幕，學生穿上傳統服飾，挑戰「山林神射手」與「扛著野豬跑」兩大關卡。射箭體驗比拚技巧與歡笑，接力賽則以扛著巨型野豬玩偶奔跑，現場氣氛熱烈。

    龜山國小校長陳紹賓說，學校3分之1學生為原住民族，大多是泰雅族、布農族，此次活動不僅讓孩子認識文化，也學會尊重與合作，未來將考慮納入年度運動會，並於每年固定舉辦，讓全校共同參與扛野豬PK賽。

    體育局補充，7至8月為原住民族重要的豐年祭時節，「扛著野豬跑」將於8月移師板橋體育場擴大舉辦，設有原民運動闖關、市集及趣味競賽，活動為免費，邀請市民踴躍參加。活動詳情可至「新北運動聚點」粉絲團。

    今年新北市原住民運動趣味挑戰賽以泰雅族傳統歌舞揭開序幕，學生穿上傳統服飾，挑戰「山林神射手」與「扛著野豬跑」兩大關卡。（記者羅國嘉攝）

    今年新北市原住民運動趣味挑戰賽以泰雅族傳統歌舞揭開序幕，學生穿上傳統服飾，挑戰「山林神射手」與「扛著野豬跑」兩大關卡。（記者羅國嘉攝）

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