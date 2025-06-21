高市府斥資5.3億 北高首座全新運動中心啟用

北高雄首座全新運動中心「岡山運動中心」啟用。（高市府提供）

2025/06/21 14:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕北高雄首座全新運動中心「岡山運動中心」今（21）日啟用，市長陳其邁表示，隨著台積電及周邊科技產業進駐，北高雄發展迅速，人口持續成長，市府投入約5.3億元打造岡山運動中心，提供符合全年齡層需求的優質運動空間，完善市民健康促進設施。

陳其邁指出，岡山運動中心是北高雄首座全新運動場館，試營運期間即吸引大量民眾體驗，設施包含綜合球館、溫水游泳池、SPA水療區及全新體能設備，獲得高度好評。他也預告，65歲以上市民持敬老卡除了可搭乘公車、捷運、輕軌及計程車外，今年下半年起將可使用敬老卡於運動中心消費，鼓勵長輩多加運動，提升健康福祉。

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陳其邁說，岡山運動中心啟用後，路竹運動中心也正在興建當中，北高雄的發展隨著台積電5個廠、路科、橋科進駐，加上岡山路竹延伸線也正緊鑼密鼓的動工，未來會有更多人移入，市府致力打造健康友善的運動城市，期待越來越多市民朋友願意走進運動中心多多利用，促進健康、預防疾病。

運動發展局表示，岡山運動中心歷時3年興建，為全市首座設於文化園區的運動中心，結合文化中心及商業空間，並緊鄰捷運紅線岡山高醫站及岡山火車站，交通便利、機能完善。場館外觀融合在地空軍與竹編意象，內部設有25公尺室內泳池、蒸氣室、烤箱及SPA池等設施，另有逾200坪健身房空間與多元課程選擇，滿足市民各式運動需求，是高雄北部地區一站式健康生活新據點。

北高雄首座全新運動中心「岡山運動中心」啟用。（高市府提供）

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